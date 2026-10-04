Проверяват мерките за сигурност на полетите към Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди задълбочена проверка на мерките за сигурност, прилагани за международните граждански полети към страната. Директивата е издадена след шокиращия инцидент от изминалата седмица с пътнически самолет на авиокомпания „Флайдубай“ (Flydubai), който Израел и Обединените арабски емирства официално квалифицираха като опит за терористичен акт.

По разпореждане на министър-председателя ръководителят на Националния съвет за сигурност Шмуел Бен Езра трябва да назначи специален инспектор, който да ревизира всички аспекти на авиационната безопасност на чуждестранните компании, летящи до Израел.

Разследването на инцидента с полет FZ1073 от Дубай до Тел Авив разкрива смразяващи детайли. Според главния прокурор на ОАЕ Хамад Саиф Ал Шамси, вторият пилот – оманският гражданин Хамам ал-Хамами, е предприел предварително планирана терористична операция. Той е нападнал капитана Смит Мачхар в пилотската кабина с авария брадва (crash axe), опитвайки се да поеме контрола и да разбие машината със 182 души на борда. В резултат на атаката Боингът е претърпял внезапно пропадане от над 14 000 фута.

Катастрофата е била предотвратена благодарение на проявения героизъм от страна на ранения капитан, екипажа и израелски пътници, които са успели да обезвредят нападателя. Самолетът беше пренасочен и се приземи принудително в Табук, Саудитска Арабия.

Премиерът Нетаняху уточни, че оманският пилот е преминал през радикална ислямистка индоктринация, като международните служби тепърва изясняват как е преминал проверките за сигурност, след като по-рано е бил отстранен от националния превозвач на Оман именно заради екстремистки възгледи.