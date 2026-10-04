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ОАЕ предупредили Израел за пътниците на полета на Flydubai

ОАЕ предупредили Израел за пътниците на полета на Flydubai
АР/БТА

Възникнаха сериозни въпроси за авиационната сигурност

Сериозни въпроси за авиационната сигурност възникнаха след опита на втори пилот да поеме контрола над самолет на „Флайдубай“, изпълняващ полет за Израел.

Преди инцидента властите в Обединените арабски емирства са предали на Израел данните за пътниците и екипажа на борда, съобщиха регионални представители, цитирани от Ройтерс.

На борда на самолета е имало 182 души. Според властите в ОАЕ вторият пилот, гражданин на Оман, е нападнал капитана с аварийна брадва в пилотската кабина и е направил опит да поеме управлението на машината.

Ситуацията е била овладяна, след като капитанът е успял да отвори вратата на кабината. Пътници и членове на екипажа са влезли вътре и са обезвредили нападателя. Властите в ОАЕ определиха действията му като „терористична атака“.

Разследването вече разкрива потенциални пропуски, които биха могли да имат сериозни последици. Известно е, че оманският пилот е бил отстранен от полети в собствената си страна заради опасения относно негови екстремистки възгледи. Въпреки това той е успял да получи разрешение да лети до Израел, макар Оман да не поддържа дипломатически отношения с еврейската държава.

Според регионалните представители ОАЕ са предали на израелските власти информация за националността на пътниците и членовете на екипажа. Нито един от тях обаче не е бил определен от Израел като потенциален риск за сигурността.

След инцидента започна спор между израелските институции кой е трябвало да установи евентуалната заплаха.

От „Шин Бет“ посочиха, че проверката на списъците с пътници на чуждестранните полети е отговорност на Министерството на транспорта. Министърът Мири Регев заяви обратното – че за сигурността на полетите отговарят службите за сигурност и че нейното ведомство не е получавало нито списък с пътниците, нито предупреждение за рисков човек.

Премиерът Бенямин Нетаняху също постави въпроса за допускането на пилота до полета. Той заяви, че Израел има споразумения с чуждестранни авиокомпании, които не позволяват на пилоти от държави, нямащи дипломатически отношения с Израел, да извършват полети до страната.

Това поставя допълнителен въпрос за „Флайдубай“ и собствените ѝ процедури за проверка. Компанията е базирана в ОАЕ и изпълнява редовни полети между емирствата и Израел.

Според Филип Баум, преподавател по авиационна сигурност в Университета в Ковънтри и автор на книга за отвличанията и атентатите на борда на самолети, подобни проверки са сложни, тъй като правилата и достъпът до информация се различават в отделните държави.

Той подчертава, че макар проверките да трябва да бъдат максимално задълбочени, обменът на чувствителна информация между различни държави е ограничен от националните правила.

Междувременно пътниците, които са помогнали за обезвреждането на нападателя и за възстановяването на контрола над самолета, бяха определени като герои в Израел.

Случаят продължава да се разследва, като основният въпрос остава как човек, за когото вече е имало сигнали за потенциален риск, е успял да премине през всички проверки и да заеме място в пилотската кабина.

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