От 20:00 ч. снощи до тази сутрин на телефон 112 в София са регистрирани 61 сигнала за щети, причинени от силния вятър. Това показват данните от справката за работата на спешния телефон.

От общия брой 44 сигнала са за паднали дървета, девет от които са върху автомобили. Други осем сигнала са свързани с откъснати опасни ламарини вследствие на силните пориви на вятъра.

И през предходното денонощие лошото време нанесе сериозни материални щети в столицата. Според данните на Столичната община на 19 ноември аварийните екипи са се отзовали на сигнали за 28 паднали дървета, 14 опасни ламарини, девет опасни билборда и 20 опасни строителни обекта. След проливните дъждове са регистрирани и 25 сигнала за завирявания.