Българският вратар Пламен Пенев удължи договора си с италианския Лече до лятото на 2030 година. Новината беше потвърдена от клуба.

Настоящият контракт на родения през 2008 година страж изтичаше в края на сезона.

Пенев е част от Лече от 2024 година, като до момента има 48 мача в първенството Примавера 1, в които е запазил 11 сухи мрежи. Талантът е попадал в групата на първия отбор пет пъти през този сезон.

Пламен Пенев е роден в Димитровград. У нас той е част от школата на Лудогорец, откъдето преминава в италианския клуб.