Пламен Андреев пред ТАРАЛЕЖ: Повиквателната е награда за труда ми, срещу Ягелония се играе трудно

Вратарят на Дебрецен Пламен Андреев даде интервю за ТАРАЛЕЖ. Той изрази радостта си от повиквателната, която получи за националния отбор от Атанас Рибарски. Стражът коментира още представянето на своя отбор в унгарското първенство, както и очакванията си за предстоящия мач на Левски с Ягелония.

"Намирам се в добро състояние, щастлив съм в последно време, след като стабилизирахме играта в отбора. Така дойдоха и резултатите. От мач на мач се изкачваме в класирането и се борим за челните места", започна Андреев.

"В момента се чувствам добре. Още не мога да кажа, че съм намерил мястото си, защото са минали 3-4 месеца от трансфера ми. Тук съм на място, което предразполага за добра работа. Тренировъчната база е на много високо ниво. Хората работят на високо ниво, манталитетът е съвсем различен. Целта на клуба е да развива млади футболисти и след това те да правят трансфери в по-добри първенства", продължи вратарят.

Националът разкри и защо е избрал да премине от Фейенорд в Дебрецен. "Мисля, че съм взел добро решение с тази моя крачка да направя трансфер в Унгария. През последните две години имах мачове, колкото пръстите на едната ръка. Без мачове нямаш развитие и не знаеш в каква посока си тръгнал. Сега имам някаква яснота какво се е случило с мен през последните две години и съм щастлив, че предприех тази крачка".

Силното представяне на Пламен Андреев от началото на сезона с Дебрецен и младежкия национален отбор беше оценено от Атанас Рибарски с повиквателна за представителния тим на България. "Явно се забелязва моята работа и това, което свърших тук през последните 3-4 месеца. Много съм щастлив и благодарен, че ще бъда част от националния отбор. За мен това ще е втора повиквателна за националния отбор, но се надявам да има още много. Това определено е добра награда за труда, който съм положил през последните 3-4 месеца".

Вратарят коментира и целите на клубния си Дебрецен. "Целите ни определено са високи. Главната е да сме в топ 3. Това ми беше казано още в началото - клубът се бори за класиране в Европа през този сезон. Унгарското първенство е много конкурентно. Сега събрахме 10 точки в последните 4 мача и се изкачихме до третото място и сме на три точки от първото място. Това говори за силата и конкуренцията в първенството. В Европа определено няма толкова много първенства, които са с толкова изравнени сили на отборите".

"Какви са сравненията между българското и унгарското първенство? Единственото, което бих сравнил е, че и тук има правила за млади футболисти. Във всеки мач трябва да има минимум петима унгарци на терена в отбор. Личното ми мнение е, че заради това унгарският национален отбор върви напред през последните години. Инфраструктурата и базите са на съвсем различно ниво. Ще дам пример с Пушкаш Академия, с които играхме в неделя. Те са отбор от малко селце. На базата им двуметрови писти, имат голям фитнес и около 15 терена. Имат абсолютно всичко. Базата им е на най-високо европейско ниво. Бих казал, че е по-добра от тази на Фейенорд. Това говори как се работи с младите футболисти в тази страна", коментира стражът.

Юношата на Левски сподели, че продължава да следи любимия си отбор. "Определено следя Левски и гледам всеки мач на отбора, когато имам възможност. Радвам се за това, което се случва в клуба и позицията им в класирането".

Андреев коментира шансовете на Левски в битката за титлата с ЦСКА и Лудогорец. "За мен "сините" са фаворит за трофея. Съдя по това какви игри показват в първенството и в Европа, много силен отбор са. Вижда се, дори по телевизора, колко задружен отбор са и какъв колектив имат, който е изграден най-вероятно от Хулио Веласкес. Точно това ще им даде тласък, за да спечелят титлата и през този сезон".

Вратарят даде мнението си за Огнян Владимиров, който в последно време е титулярен вратар за Левски в първенството. "Аз съм тренирал доста с Оги, докато бях в Левски. Впечатленията ми още тогава бяха невероятни. Той е много интелигентен вратар за възрастта си. Има доста качества, които обикновено се развиват по-късно при вратарите, но при него ги има развити на 18 години. Работата, която полага, му помага да израства всеки ден, особено когато работи с професионалист като Божидар Митрев и Светльо Вуцов, който предполагам му помага с опита си".

През миналия сезон Пламен Андреев беше част от полския Лех Познан. Той има преки впечатления от следващия съперник на Левски в Лига Европа - Ягелония Бялисток. "Това е отбор, срещу който се играе доста трудно в Европа. Резултатите им са доста добри, дори тази година отстраниха Рейнджърс в квалификациите. Техният треньор (б.а. Адриан Сиемиениец) е начело на тима от 3-4 години насам. Имат изграден стил на игра - искат да атакуват, прилагат контрапреса, когато загубят топката. Бих казал, че са доста млад отбор за полските стандарти. Те дават шанс на много играчи от школата им. Слабост на при тях са центрирания по земя на първа греда. Така ние им вкарахме два гола. Подобен гол Рейналдо вкара на Виктория Пилзен. Това им беше най-голямата слабост, докато аз бях в Полша".

Той разкри и ключовите футболисти в състава на Ягелония. "Те имат един испанец - Хесус Имас. Той е там от доста години и е една от легендите на Екстракласа. През последните 5-6 години има над 100 гола за Ягелония. Това ще е ключовият футболист, който Левски трябва да спре. Вратарят им Славомир Абрамович играе доста добре с крака, внася спокойствие в отбора. Натрупа много мачове. През последните три години е титуляр на вратата на Ягелония. Това, което чух, докато бях в Полша, е, че за него е имало доста оферти от големи отбори, но са отказани. Той е част и от националния отбор. Доста трудно е да го подложиш на напрежение".

"Надявам се Левски да спечели мача с Ягелония, да зарадва феновете и да увеличи значително шансовете си да премине основната фаза в Лига Европа", завърши Пламен Андреев.