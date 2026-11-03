ЦСКА пусна лимитиран плакат за гостуването на Панатинайкос

ЦСКА представи специален плакат, посветен на гостуването на Панатинайкос в основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят на Олимпийския стадион в Атина е в четвъртък, 5 ноември, от 22:00 часа.

Ръчно рисуваният плакат е с размери 50 на 70 сантиметра. От „червения“ клуб съобщиха, че изданието ще бъде ограничено до 100 броя.

“Европейска вечер в Атина. Спомен, който остава”, написаха от ЦСКА при представянето на плаката.

Според съобщението на клуба той ще се предлага онлайн, както и във физическите магазини на стадион „Българска армия“ и на ул. „Солунска“ 12. От ЦСКА посочват, че продажбата започва от следващия ден след публикуването на обявата.