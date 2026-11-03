Новини
Търси
Подкаст
Спорт

ЦСКА пусна лимитиран плакат за гостуването на Панатинайкос

ЦСКА пусна лимитиран плакат за гостуването на Панатинайкос
Facebook/CSKA

Специалното издание е посветено на европейския мач в Атина и ще бъде в тираж от 100 броя

ЦСКА представи специален плакат, посветен на гостуването на Панатинайкос в основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят на Олимпийския стадион в Атина е в четвъртък, 5 ноември, от 22:00 часа.

Ръчно рисуваният плакат е с размери 50 на 70 сантиметра. От „червения“ клуб съобщиха, че изданието ще бъде ограничено до 100 броя.

“Европейска вечер в Атина. Спомен, който остава”, написаха от ЦСКА при представянето на плаката.

Според съобщението на клуба той ще се предлага онлайн, както и във физическите магазини на стадион „Българска армия“ и на ул. „Солунска“ 12. От ЦСКА посочват, че продажбата започва от следващия ден след публикуването на обявата.

Още по темата

Достанич: Маркус Гиздол промени ЦСКА към добро

Достанич: Маркус Гиздол промени ЦСКА към добро

Равенството със Славия сви шансовете на ЦСКА за титлата

Равенството със Славия сви шансовете на ЦСКА за титлата

ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Водещи

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

  • Преди 1 минута
Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

  • Преди 5 минути
Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

  • Преди 5 минути
София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

  • Преди 14 минути
Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

  • Преди 26 минути
Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

  • Преди 27 минути
Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

  • Преди 27 минути
Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

  • Преди 37 минути
Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

  • Преди 42 минути
Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

  • Преди 43 минути
Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ

Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ