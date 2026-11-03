Зверев за пътя до номер 1: Майка ми не позволи диагнозата да спре мечтата ми

Александър Зверев сподели емоционален разказ за пътя си до върха на световната ранглиста. Германецът, който официално стана номер 1 на 2 ноември, се върна към детството си, диагнозата диабет тип 1 и ролята на майка си в неговия живот и кариера.

“Никакви думи не могат истински да опишат тази година. Две титли от Големия шлем, безброй спомени и днес се събудих като играч номер 1 в ранглистата на ATP. Да можеш да усетиш какво е да си на върха на света е невероятно”, написа Зверев.

Тенисистът отдаде специално значение на подкрепата на майка си Ирина, която е била негов първи треньор до 16-годишната му възраст. Тя е била до него и когато на четири години чува диагнозата си. По думите му, въпреки скептичните прогнози на лекарите, майка му е вярвала, че той ще може да играе тенис и да преследва мечтите си.

Зверев разказва, че заболяването го е накарало да порасне по-бързо. Още като дете е трябвало сам да следи кръвната си захар и да си поставя инжекции. В първите си години в професионалния тур той се е притеснявал да говори открито за състоянието си.

По време на възстановяването от тежката контузия на глезена на „Ролан Гарос“ през 2022 година германецът решава да разкрие публично, че живее с диабет. Той създава и фондация, чрез която подпомага хора със същото заболяване.

През настоящия сезон Зверев спечели първите си две титли от Големия шлем - на „Ролан Гарос“ и US Open. Той отбелязва, че изкачването му на върха идва и в момент, когато Яник Синер отсъства заради контузия, което според него не е идеалният сценарий.

“Горд съм като диабетик от тип 1 да покажа това на семействата, които се справят с болестта. И ако някога има друг световен номер 1 с диабет, аз бих бил най-щастливият човек на света”, завършва Зверев.