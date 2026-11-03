Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Зверев за пътя до номер 1: Майка ми не позволи диагнозата да спре мечтата ми

Зверев за пътя до номер 1: Майка ми не позволи диагнозата да спре мечтата ми
ATP

Новият лидер в тениса разказа за живота с диабет тип 1, подкрепата на семейството и значението на успеха си

Александър Зверев сподели емоционален разказ за пътя си до върха на световната ранглиста. Германецът, който официално стана номер 1 на 2 ноември, се върна към детството си, диагнозата диабет тип 1 и ролята на майка си в неговия живот и кариера.

“Никакви думи не могат истински да опишат тази година. Две титли от Големия шлем, безброй спомени и днес се събудих като играч номер 1 в ранглистата на ATP. Да можеш да усетиш какво е да си на върха на света е невероятно”, написа Зверев.

Тенисистът отдаде специално значение на подкрепата на майка си Ирина, която е била негов първи треньор до 16-годишната му възраст. Тя е била до него и когато на четири години чува диагнозата си. По думите му, въпреки скептичните прогнози на лекарите, майка му е вярвала, че той ще може да играе тенис и да преследва мечтите си.

Зверев разказва, че заболяването го е накарало да порасне по-бързо. Още като дете е трябвало сам да следи кръвната си захар и да си поставя инжекции. В първите си години в професионалния тур той се е притеснявал да говори открито за състоянието си.

По време на възстановяването от тежката контузия на глезена на „Ролан Гарос“ през 2022 година германецът решава да разкрие публично, че живее с диабет. Той създава и фондация, чрез която подпомага хора със същото заболяване.

През настоящия сезон Зверев спечели първите си две титли от Големия шлем - на „Ролан Гарос“ и US Open. Той отбелязва, че изкачването му на върха идва и в момент, когато Яник Синер отсъства заради контузия, което според него не е идеалният сценарий.

“Горд съм като диабетик от тип 1 да покажа това на семействата, които се справят с болестта. И ако някога има друг световен номер 1 с диабет, аз бих бил най-щастливият човек на света”, завършва Зверев.

Още по темата

Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Зверев за първи път е номер 1

Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Зверев за първи път е номер 1

Александър Зверев е №1 в тениса

Александър Зверев е №1 в тениса

Алкарас за Зверев: Напълно заслужава да бъде номер 1

Алкарас за Зверев: Напълно заслужава да бъде номер 1

Александър Зверев написа история - завършва 2026 година като номер 1 в света

Александър Зверев написа история - завършва 2026 година като номер 1 в света

Зверев донесе рекордна шеста титла на Европа в „Лейвър Къп“

Зверев донесе рекордна шеста титла на Европа в „Лейвър Къп“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Водещи

2000 евро скрит дълг за всеки абонат на парно в София?

2000 евро скрит дълг за всеки абонат на парно в София?

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

  • Преди 5 минути
Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

  • Преди 8 минути
Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

  • Преди 9 минути
София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

  • Преди 17 минути
Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

  • Преди 29 минути
Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

  • Преди 31 минути
Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

  • Преди 31 минути
Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

  • Преди 40 минути
Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

  • Преди 45 минути
Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

  • Преди 46 минути