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Септември ще посрещне Локомотив София на "Герена"

Септември ще посрещне Локомотив София на "Герена"
Facebook/ PFC Levski

Двубоят ще се играе на 6 ноември от 17:00 часа

Септември София ще приеме Локомотив София на стадион „Георги Аспарухов“, съобщи Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Двубоят от 13-ия кръг на Първа лига остава по програма в петък, 6 ноември, от 17:00 часа.

Промяната на мястото е направена по искане на Национална спортна база. Причината е натовареният график на Националния стадион „Васил Левски“.

“По искане на НСБ и поради натоварения график на стадион „Васил Левски“, срещата между отборите на Септември София и Локомотив София ще се играе по програма на 6 ноември от 17:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“”, обявиха от Спортно-техническата комисия.

Септември ще търси отговор след загубата с 1:2 при гостуването на Арда в предишния си шампионатен мач. Тогава столичани завършиха с десет души, след като Виктор Добрев получи червен картон в края на двубоя.

Локомотив София пък завърши 1:1 у дома срещу Ботев Враца в последната си среща от първенството.

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