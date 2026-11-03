Напрежението около Иран поставя въпроси за състезанията в Катар и Абу Даби

Иранската информационна агенция Фарс публикува списък с потенциални мишени за ответен удар при нови атаки срещу Иран от страна на САЩ и Израел. Според информацията сред посочените обекти има хотели в Катар и Обединените арабски емирства, в които отсядат екипи от Формула 1 и MotoGP по време на състезателните уикенди.

Предстоящите надпревари засега остават в календара въпреки напрежението в региона. От Ямаха обаче вече обявиха, че няма да пътуват за старта от MotoGP в Катар, насрочен за този уикенд.

Във Формула 1 се планира нова оценка на сигурността след междинните избори в САЩ. Тя трябва да помогне на ръководителите да решат дали състезанията в Катар и Абу Даби в края на месеца могат да бъдат проведени.

Макс Верстапен също коментира несигурността около пътуването до региона и подчерта, че решението ще зависи от развитието на ситуацията и гаранциите, които могат да бъдат предоставени.

“Разбира се, това зависи най-вече от това какви гаранции могат да ни дадат и какво ще се случи през следващите седмици. Мога да кажа сега: „Да, бих се радвал да отида там“, но не знаеш дали това все още ще бъде така следващата седмица, тъй като ситуацията в региона все още е нестабилна”, заяви пилотът на Ред Бул.

Засега няма обявено решение за отмяна на двата старта от Формула 1.