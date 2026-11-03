Иван Ангелов: Няма да се намаляват вноските във втория пенсионен стълб

"Няма да бъдат намалени парите във втория пенсионен стълб. Няма такова нещо, за пореден път го казвам ясно", заяви Иван Ангелов от "Прогресивна България" пред bTV.

Ангелов призова политическите сили да намалят напрежението и да се придържат към фактите. По думите му твърденията на представители на опозицията за предстоящи промени в пенсионната система са неверни.

"Да намалим тона, да успокоим тона, да спрем с тази истеризация, на която се наслушахме през целия ден, да намалим градуса на напрежението и да погледнем фактите", каза той.

Представителят на „Прогресивна България“ подчерта, че бюджетът все още не е внесен, и отрече да има намерение средствата за втория пенсионен стълб да бъдат намалени наполовина или да се пристъпва към национализация на пенсионни спестявания.

"Няма такова нещо. Изобщо няма никакъв дори намек за национализация на каквото и да било", заяви Ангелов.

Той уточни, че са обсъждани различни варианти за пенсионна реформа, насочени към оптимизиране на процесите по осигуряване на българските граждани. По думите му целта е системата да бъде максимално прозрачна и ефективна.

Ангелов посочи, че в проекта за бюджет за 2027 г. са предвидени запазване на социалните плащания и увеличение на пенсиите и възнагражденията, включително на учителските заплати.

"Бюджетът - това е политика. Политиката на правителството се изразява чрез бюджета", заяви той и допълни, че според него ангажиментите към българските граждани ще бъдат спазени.

По темата за увеличението на цената на природния газ Ангелов коментира, че въпреки поскъпването цената в България ще остане приблизително с 40% под тази на международната борса TTF.

Той обясни, че страната не може да бъде изолирана от движението на международните пазари, но правителството предвижда мерки за ограничаване на последиците от поскъпването.

По думите му няма да има увеличение на цените на електроенергията за битовите потребители през следващия сезон, а повишението на разходите за отопление ще бъде компенсирано чрез съответните мерки.

Ангелов заяви още, че се обсъждат механизми за смекчаване на ефекта от по-високите цени и за подпомагане на бизнеса. Сред възможностите той посочи Фонда за сигурност на електроенергийната система.

На въпрос за опасенията на бизнеса и синдикатите относно начина и периодичността на изплащане на компенсациите Ангелов призова да не се правят предварителни заключения, преди да има потвърдени решения.

"Не трябва да се правят внушения и опити за манипулации, преди да имаме ясни факти, които да коментираме", заяви той.

По думите му за бизнеса ще бъдат приложени компенсаторни механизми, които да смекчат в значителна степен ефекта от увеличението на цените.

"По отношение на бизнеса ще бъдат приложени компенсаторни механизми, ще бъдат взети мерки, които да смекчат в много голяма степен увеличението на цените за бизнеса", подчерта Ангелов.