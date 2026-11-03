Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от "Прогресивна България" отрече да се планира прехвърляне на част от вноските във втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ).

Той определи появилата се информация като фалшива новина и заяви, че подобна мярка не е била обсъждана.

"Явно някой хора не са разбрали, че изборите свършиха, че фабриката за фалшиви новини трябва да спре и с дезинформацията трябва да се престане. Визирам конкретно спекулацията, която се развихри, че имало планове част от вноската от втория пенсионен стълб да бъде пренасочена към НОИ, което беше определено като квази национализация. Искам категорично до заявя, че такова нещо няма, не се планира, не е било планирано", заяви Проданов пред журналисти в парламента.

Той коментира и появилата се по-рано информация за отражението на поскъпването на природния газ върху сметките за отопление и електроенергия на домакинствата. Според Проданов разпространяването на подобни твърдения цели да отклони вниманието от представените одити на Сметната палата за публичните финанси и управлението на средствата в Агенция "Пътна инфраструктура".

Проданов потвърди, че осигурителните вноски във втория пенсионен стълб ще останат непроменени. По повод възможни протести той заяви, че гражданите имат право да изразяват недоволството си, но призова "да се прави разлика между основателни протести и такива, подклаждани от провалени политици, отново с цел да подклаждат социално напрежение и да търсят под вола теле".

По-рано от "Продължаваме промяната" заявиха, че ще призоват към протести, ако правителството предложи половината от вноската във втория пенсионен стълб да постъпва в НОИ.