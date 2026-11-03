Калин Стоянов за Демерджиев: „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов излезе с позиция срещу сегашния ръководител на МВР Иван Демерджиев. Повод за реакцията му станаха изказвания на министъра, че институциите не могат да бъдат „чадър“ за политически фигури като Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според Стоянов обаче ситуацията е точно обратната и в случая ставаме свидетели на поговорката „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“.

Депутатът от ДПС отправи обвинения, определяйки Демерджиев като единствения действащ министър в историята на ведомството с повдигнато обвинение за корупция. Стоянов твърди, че МВР шефът използва поста си, за „да въздейства на когото и както трябва, за да се бави делото“. Като пример за корупционни действия той посочи подписано от Демерджиев допълнително споразумение за 82 милиона лева по поръчката за нови лични документи.

В позицията си Стоянов намеси и влиянието на разследваните в миналото мрежи на Пепи Еврото и Мартин Нотариуса. По думите му министърът търси начини „тихичко, без много шум“ да намери правилните хора в прокуратурата, които да прекратят наказателното производство срещу него.

Сериозен акцент в атаката на Стоянов е и имотното състояние на вътрешния министър. Той заяви, че на името на Демерджиев, негови близки и свързани фирми се водят общо 411 недвижими имота в скъпоструващи райони. Депутатът алармира за „унизително мълчание на институциите“, които вече три месеца не отговарят на внесените сигнали за проверка на цените и промяната на статута на тези земи. От ДПС обещават през следващите дни официално да изискат информация докъде са стигнали проверките за въпросните имоти.

Позицията завършва с обвинения, че ръководството на МВР разпъва чадър над криминално проявени лица, които се използват като „кошаревски свидетели“ в скалъпени дела срещу представители на ДПС и опозицията. „Когато фактите говорят, дори недосегаемият и институционално защитен Демерджиев дължи отговори!“, заключава Калин Стоянов.