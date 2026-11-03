Латвия иска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради Русия

Латвия настоя за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради новата вълна от руски нападения в Украйна, съобщи ДПА.

Предложението беше обявено днес в социалната мрежа „Х“ от външния министър на балтийската държава Байба Браже.

Искането идва, след като Русия извърши пореден масиран удар срещу украински градове с крилати ракети и бойни дронове. Като основен мотив за инициативата Браже изтъкна „зловещите руски атаки срещу мирни жители в Украйна“.

Повод за дипломатическия ход е и фактът, че на 1 януари тази година Латвия започна своя първи в историята двугодишен мандат като непостоянен член на Съвета за сигурност. Освен това от неделя, 1 ноември, страната пое и едномесечното ротационно председателство на този ключов орган на ООН.

Латвийската република, която има общи граници с Русия и Беларус, остава сред най-близките съюзници на Киев в конфликта, навлизащ вече в своята пета година.