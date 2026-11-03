Унай Емери е основен кандидат за заместник на Карик

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери е сред кандидатите за заместник на Майкъл Карик начело на Манчестър Юнайтед, съобщава Фабрицио Романо.

„Влиятелни хора в Манчестър Юнайтед смятат Емери за идеалния треньор, с когото да се изгради бъдещето на клуба. Но Астън Вила трябва да бъде уважавана“, заяви Романо.

Бирмингамският клуб обаче няма никакво намерение да се разделя със своя треньор. Директорите на Астън Вила Роберто Олабе и Дамяно Видагани смятат Емери за ключова фигура в проект. 55-годишният испанец е пряко въвлечен в спортните въпроси в клуба.

Унай Емери пое Вила през 2022 година, като има договор за още три сезона.

Манчестър Юнайтед се намира в серия от девет мача без победа във всички турнири.