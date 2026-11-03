Работил с Де Ла Фуенте влезе в щаба на Игор Йовичевич

Европейският шампион с Испания U21 от 2019 г. като част от щаба на Луис де ла Фуенте – Педро Гарсия, е новият помощник-треньор на Лудогорец. 37-годишният испанец влиза в екипа на Игор Йовичевич, съобщиха "орлите".



Гарсия има забележителна визитка. След европейската титла с младежкия национален отбор на Испания на финалите в Италия работи в Мирандес, Малага, Реал (Мурсия) и катарския Ал Араби.



„Щастлив съм, че идвам в силен и популярен отбор като Лудогорец. Ще дам всичко, което зависи от мен, за бъдещите успехи на тима. Лудогорец трябва да се върне там, където му е мястото“, коментира Педро Гарсия.