Викат младок от Лудогорец в националния отбор

Защитникът на Лудогорец Симеон Шишков ще получи повиквателна от националния селекционер Атанас Рибарски за предстоящите мачове от Лига на нациите, научи "Таралеж". За 20-годишния ляв бек това ще бъде дебют за представителния отбор на България. До момента той има три мача за младежите.

Шишков се наложи като титулярен ляв бек в Лудогорец от началото на сезона. Той успя да се пребори с Михаил Полендаков и е избор №1 за футболист до 23 години при разградчани. До момента бранителят има 12 мача, в които се е отличил с 2 асистенции. Той пропусна последната среща на "орлите" - победата с 0:3 над Локомотив Пловдив.

"Таралеж" вече информира, че дебютна повиквателна за представителния отбор на България ще получи и халфът на АЕК Ларнака Иван Панков.

От Дебрецен обявиха, че такава има и Пламен Андреев. Вратарят е бил викан за "лъвовете" през 2023 година, но не е дебютирал. Очаква се в състава на Атанас Рибарски да се завърнат Валентин Антов и Росен Божинов.

България ще се изправи срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин в последните си два мача от Лига на нациите.

Автор: Виктор Вутов