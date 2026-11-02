Викат младок от Лудогорец в националния отбор
Симеон Шишков получава дебютна повиквателна
Защитникът на Лудогорец Симеон Шишков ще получи повиквателна от националния селекционер Атанас Рибарски за предстоящите мачове от Лига на нациите, научи "Таралеж". За 20-годишния ляв бек това ще бъде дебют за представителния отбор на България. До момента той има три мача за младежите.
Шишков се наложи като титулярен ляв бек в Лудогорец от началото на сезона. Той успя да се пребори с Михаил Полендаков и е избор №1 за футболист до 23 години при разградчани. До момента бранителят има 12 мача, в които се е отличил с 2 асистенции. Той пропусна последната среща на "орлите" - победата с 0:3 над Локомотив Пловдив.
"Таралеж" вече информира, че дебютна повиквателна за представителния отбор на България ще получи и халфът на АЕК Ларнака Иван Панков.
От Дебрецен обявиха, че такава има и Пламен Андреев. Вратарят е бил викан за "лъвовете" през 2023 година, но не е дебютирал. Очаква се в състава на Атанас Рибарски да се завърнат Валентин Антов и Росен Божинов.
България ще се изправи срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин в последните си два мача от Лига на нациите.
Автор: Виктор Вутов