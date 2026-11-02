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Викат младок от Лудогорец в националния отбор

Викат младок от Лудогорец в националния отбор
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Симеон Шишков получава дебютна повиквателна

Защитникът на Лудогорец Симеон Шишков ще получи повиквателна от националния селекционер Атанас Рибарски за предстоящите мачове от Лига на нациите, научи "Таралеж". За 20-годишния ляв бек това ще бъде дебют за представителния отбор на България. До момента той има три мача за младежите. 

Шишков се наложи като титулярен ляв бек в Лудогорец от началото на сезона. Той успя да се пребори с Михаил Полендаков и е избор №1 за футболист до 23 години при разградчани. До момента бранителят има 12 мача, в които се е отличил с 2 асистенции. Той пропусна последната среща на "орлите" - победата с 0:3 над Локомотив Пловдив. 

"Таралеж" вече информира, че дебютна повиквателна за представителния отбор на България ще получи и халфът на АЕК Ларнака Иван Панков. 

От Дебрецен обявиха, че такава има и Пламен Андреев. Вратарят е бил викан за "лъвовете" през 2023 година, но не е дебютирал. Очаква се в състава на Атанас Рибарски да се завърнат Валентин Антов и Росен Божинов. 

България ще се изправи срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин в последните си два мача от Лига на нациите. 

Автор: Виктор Вутов 

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