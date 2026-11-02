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Цветелина Пенева от ОС на ЦИК: Не машинният вот е причина за ниската избирателна активност

Цветелина Пенева от ОС на ЦИК: Не машинният вот е причина за ниската избирателна активност
Снимка: БТА

Липсвала мотивация за гласуване в ромската общност, каза тя

Машинното гласуване е улеснило значително работата на секционните избирателни комисии, а изборният процес е преминал спокойно и без съществени проблеми. Това е оценката на Цветелина Пенева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия.

Тя поздрави хората в секционните комисии и останалите нива на изборната администрация за работата им по време на вота.

Аз на първо място бих искала в днешния ден да поздравя десетките хиляди членове на секционните избирателни комисии, които за пореден път си свършиха много добре работата на повечето места. Виждате, че не сме имали сигнали за някакви нарушения, нещо, което да е влязло във вашето медийно внимание. Хората отново бяха в 7.00 часа по местата си в огромното си мнозинство след 13-часов работен ден. Протоколите бяха приети бързо, което означава не само, че машинното гласуване е сработило, но и че не е имало някакви значими грешки и проблеми. Ето, в понеделник сутрин ние имаме почти 100% обработени протоколи. Нека да поздравим не само секционните комисии, но и всички нива на изборната администрация за това, че успяха да осигурят един нормален изборен процес за втора поредна седмица“, заяви Пенева.

По думите ѝ въвеждането на машинното гласуване значително облекчава работата на членовете на секционните комисии, особено при отчитането на гласовете.

Определено, ако попитате членовете на секционните избирателни комисии, те ще ви кажат, че с въвеждането на машинното гласуване тяхната работа се облекчава неимоверно. Това е нещо, което и вие като журналисти видяхте през вашите камери. Видяхте колко е лесен начинът на отчитане на гласовете. Видяхте, че не е страшно и да се гласува“, посочи тя.

Пенева разказа, че в изборния ден е посетила секции в ромски общности в Столипиново, Ихтиман и Самоков. По думите ѝ не е видяла хора, които да са искали да гласуват, но да не са успели да упражнят правото си на глас.

Трябва да се гласува на места с помощ и обяснение от комисията, но, запазвайки тайната на вота, трябва да отчетем, че безспорно в секциите с над 300 избиратели отчитането беше без проблеми“, допълни тя.

По отношение на съмненията за контролиран вот Пенева заяви, че личните ѝ наблюдения са за много ниска избирателна активност, макар и малко по-висока спрямо предходните избори. Тя даде пример с три секции в Самоков, в които организацията ѝ наблюдава изборния процес от години. В тях общо са регистрирани над 2000 избиратели. На предходния тур са гласували едва 36 души, докато сега броят им е бил около 100.

„В Итхиман положението беше подобно. Искам да подчертая дебело, че тези секции през 2021 година, когато отново имаше изцяло машинно гласуване в тях – говоря за изборите през юли и ноември – гласуваха по 500-600 човека във всяка от секциите. Така че не машините са били причината хората да не се разходят в дъждовния ден вчера“, каза Пенева.

По думите ѝ разговорите с представители на местните общности показали липса на мотивация за участие във вота без да уточнява каква точно мотивация.

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