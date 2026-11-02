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Промени на Централна гара София: Затварят коловози до 18 март

Промени на Централна гара София: Затварят коловози до 18 март

Ще се прави ремонт

Движението по коловозите от първи до 11-и включително на Централна гара София се преустановява от днес, 2 ноември 2026 г. до 18 март 2027 г. Причината са дейности по реконструкцията на железопътния възел в района на гарата, съобщиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

За част от влаковете ще бъде осигурен трансфер до гарите Подуяне пътническа и Искър, а определени композиции ще продължат да пристигат и заминават от Централна гара без прекачване.

Кои коловози ще обслужват пътниците

През периода на ремонта влаковете по направлението София – Петрич ще използват втори глух, четвърти глух и шести глух коловоз.

От шести глух коловоз ще се обслужват и направленията София – Банкя и София – Драгоман. Дванадесети коловоз ще бъде за направлението София – Пловдив, а 13-и — за София – Мездра.

Кои влакове остават без прекачване

От Централна гара София ще продължат да заминават и пристигат без прекачване следните влакове:

  • София – Бургас — № 3621 и № 8627;
  • София – Капъкуле — № 493;
  • София – Варна — № 8657;
  • Бургас – София — № 8626 и № 8612;
  • Варна – София — № 8656;
  • Пловдив – София — № 1620.

За останалите влакове, които по разписание пристигат или заминават от Централна гара, ще има трансфер с влак до и от Подуяне пътническа и Искър. От тези гари композициите ще продължават или ще завършват маршрутите си.

Проверявайте разписанието преди пътуване

От НКЖИ призовават пътниците да проверяват предварително актуалното разписание и да планират пътуванията си според промените. Подробна информация за засегнатите влакове е публикувана в електронния пътеводител на БДЖ.

Новото разписание на влаковете за 2027 г. влиза в сила на 13 декември 2026 г.

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