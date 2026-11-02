Новини
Търси
Подкаст
Общество

Любомир Кючуков: Виждаме много гняв в Европа

Любомир Кючуков: Виждаме много гняв в Европа
Снимка: БТА

Това е война, която променя концептуално мира в Европа, заяви Божилов

Бившият зам.-министър на външните работи Любомир Кючуков и бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов обсъдиха протестите и процесите в Европа. 

Виждаме гняв в Европа, гняв от това, което се случва със заплати, качество на живот. Хората се питат кой плаща за всичко това, тук се намесват последиците от войната, каза Кючуков.

"Във войната на изтощение между Русия и Украйна като че първо започна да се изтощава Европа", каза той. "Вече стои въпросът за цената на тази война, особено в отражението на нарастващите неравенства. Без да са антивоенни тези протести в голяма степен са повлияни от последиците от войната", заяви Кючуков.

Според него от няколко месеца Русия сякаш се ориентира към военно, а не към политическо приключване на войната с Украйна и това, което виждаме в Черно море е част от това.

Йордан Божилов заяви, че и ние започваме да усещаме войната. "Това не е война за територия, това е война, която променя концептуално мира в Европа. Наченките на разговори ще засегнат въпроси като това какво е НАТО, докъде ще се простира, Източният фланг на НАТО или ЕС - тези неща ще влязат на масата на преговорите и те пряко ни засягат", каза Божилов.

Според Божилов в Европа текат сериозни процеси - не само във Франция, но и в Испания, Португалия, Германия,  Албания, Италия, Швейцария даже и в България имаше портести. "Има раздвижване в европейските общества. За съжаление, неравенствата, на които сме свидетели, ще стават все по-големи с навлизането на новите технологии, изкуствения интелект. Ще се търси някакъв друг договор", заяви Божилов.

В много държави протстите минаха фаза на разрушителни действия, но проблемите са различни, уточни той. 

Още по темата

Любомир Кючуков: Войната вече е и в Черно море

Любомир Кючуков: Войната вече е и в Черно море

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Йордан Божилов: Чл. 4 е задействан само 9 пъти за цялата история на НАТО

Йордан Божилов: Чл. 4 е задействан само 9 пъти за цялата история на НАТО

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

СГС отложи дело срещу Прокурорския син Васил Михайлов заради действия на подсъдимия

СГС отложи дело срещу Прокурорския син Васил Михайлов заради действия на подсъдимия

Десислава Радева поздрави Гюров с парче на Металика

Десислава Радева поздрави Гюров с парче на Металика

Българите в Турция и в страни извън ЕС могат да подават декларации да си получават пенсиите там

Българите в Турция и в страни извън ЕС могат да подават декларации да си получават пенсиите там

Промени на Централна гара София: Затварят коловози до 18 март

Промени на Централна гара София: Затварят коловози до 18 март

Времето през седмицата: Дъждове и сняг, облаците се задържат над страната

Времето през седмицата: Дъждове и сняг, облаците се задържат над страната

Водещи

Порои наводниха части от Гърция, двама души са евакуирани, а скала разруши гараж

Порои наводниха части от Гърция, двама души са евакуирани, а скала разруши гараж

  • Преди 6 минути
Категорична победа на Йотова и в Перник

Категорична победа на Йотова и в Перник

СГС отложи дело срещу Прокурорския син Васил Михайлов заради действия на подсъдимия

СГС отложи дело срещу Прокурорския син Васил Михайлов заради действия на подсъдимия

Петима ранени при руска атака с дронове срещу Одеска област, 12 населени места останаха без ток

Петима ранени при руска атака с дронове срещу Одеска област, 12 населени места останаха без ток

  • Преди 14 минути
Турските медии: "Исторически избори в България! За първи път жена е избрана за президент"

Турските медии: "Исторически избори в България! За първи път жена е избрана за президент"

  • Преди 15 минути
Пазарджик избра двойката Йотова-Вълчев на балотажа

Пазарджик избра двойката Йотова-Вълчев на балотажа

Вучич: Не могат да ме арестуват, нямат доказателства

Вучич: Не могат да ме арестуват, нямат доказателства

  • Преди 22 минути
Официално при преброени 100% протоколи: Йотова печели с 57,56%, Гюров е втори с 39,48%

Официално при преброени 100% протоколи: Йотова печели с 57,56%, Гюров е втори с 39,48%

  • Преди 27 минути
Как западните медии отразиха избора на Илияна Йотова

Как западните медии отразиха избора на Илияна Йотова

Йотова-Вълчев с категорична победа в Монтана

Йотова-Вълчев с категорична победа в Монтана

Равенството със Славия сви шансовете на ЦСКА за титлата

Равенството със Славия сви шансовете на ЦСКА за титлата

  • Преди 38 минути
Илияна Йотова с категорична победа и в Ловеч

Илияна Йотова с категорична победа и в Ловеч

Масови полицейски акции срещу празнуващи Хелоуин в Москва

Масови полицейски акции срещу празнуващи Хелоуин в Москва

  • Преди 41 минути
Десислава Радева поздрави Гюров с парче на Металика

Десислава Радева поздрави Гюров с парче на Металика

  • Преди 48 минути
Изборът на Кюстендил е Илияна Йотова

Изборът на Кюстендил е Илияна Йотова