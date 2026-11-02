Любомир Кючуков: Виждаме много гняв в Европа

Бившият зам.-министър на външните работи Любомир Кючуков и бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов обсъдиха протестите и процесите в Европа.

Виждаме гняв в Европа, гняв от това, което се случва със заплати, качество на живот. Хората се питат кой плаща за всичко това, тук се намесват последиците от войната, каза Кючуков.

"Във войната на изтощение между Русия и Украйна като че първо започна да се изтощава Европа", каза той. "Вече стои въпросът за цената на тази война, особено в отражението на нарастващите неравенства. Без да са антивоенни тези протести в голяма степен са повлияни от последиците от войната", заяви Кючуков.

Според него от няколко месеца Русия сякаш се ориентира към военно, а не към политическо приключване на войната с Украйна и това, което виждаме в Черно море е част от това.

Йордан Божилов заяви, че и ние започваме да усещаме войната. "Това не е война за територия, това е война, която променя концептуално мира в Европа. Наченките на разговори ще засегнат въпроси като това какво е НАТО, докъде ще се простира, Източният фланг на НАТО или ЕС - тези неща ще влязат на масата на преговорите и те пряко ни засягат", каза Божилов.

Според Божилов в Европа текат сериозни процеси - не само във Франция, но и в Испания, Португалия, Германия, Албания, Италия, Швейцария даже и в България имаше портести. "Има раздвижване в европейските общества. За съжаление, неравенствата, на които сме свидетели, ще стават все по-големи с навлизането на новите технологии, изкуствения интелект. Ще се търси някакъв друг договор", заяви Божилов.

В много държави протстите минаха фаза на разрушителни действия, но проблемите са различни, уточни той.