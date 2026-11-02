„Студентската листа“ очерта приоритетите си за първите 100 дни на новото правителство в Сърбия

Представителят на „Студентската листа“ в Сърбия Радомир Саичич очерта основните приоритети на бъдещото правителство след изборната победа на студентското движение. Сред първите задачи са стабилизиране на икономиката, гарантиране на енергийните доставки, борба с корупцията и реформа на държавните институции.

В интервю за сръбския седмичник „НИН“ професорът от Факултета по химия в Белград и член на Сръбската академия на науките и изкуствата (САНУ) заяви, че през първите 30 дни новата власт ще се съсредоточи върху запазването на стабилния курс на динара, редовното изплащане на заплатите и пенсиите и осигуряването на надеждни енергийни доставки.

Предвиждат се и преговори със САЩ за санкциите срещу сръбската петролна компания НИС, както и разговори с Русия за доставките на природен газ.

Сред непосредствените ангажименти е и подготовката на бюджета за 2027 г., като основен акцент ще бъде поставен върху прозрачността при разходването на публични средства.

През първите 100 дни се планира преразглеждане на мащабните държавни проекти, преструктуриране на публичните институции и предприятия и подобряване на управлението им. Саичич обеща още публикуване на договорите по големите инфраструктурни проекти, засилен контрол срещу корупцията и връщане на незаконно придобитото имущество.

Според него прокуратурата ще има ключова роля за установяването на отговорността на виновните.

В рамките на първата година трябва да бъдат подготвени и законодателни промени в редица сектори, сред които телекомуникациите, застраховането, банковото дело, данъчната система и борбата с корупцията. Дългосрочната стратегия предвижда изграждането на икономика, основана на знанията и експертния потенциал на сръбските учени и предприемачи в страната и чужбина.

Разследване на трагедията в Нови Сад

Един от най-важните ангажименти на бъдещото управление е изясняването на обстоятелствата около трагедията на железопътната гара в Нови Сад, където при срутването на навес загинаха 16 души.

Саичич заяви, че досегашното разследване не е било достатъчно ефективно и е срещнало пречки. По думите му новата власт ще предприеме действия за установяване на всички факти и търсене на съдебна отговорност.

„Първото и най-важно от първоначалните искания на студентите беше да се проведе разследване и да се повдигнат обвинения срещу виновните. Сега ситуацията се променя: разследването ще се проведе много по-ефективно, фактите ще бъдат установени и ще бъдат образувани съдебни производства срещу обвиняемите“, заяви той пред „НИН“.

Предвиждат се и промени в държавната администрация. Според Саичич служителите, които изпълняват задълженията си професионално и добросъвестно, ще могат да запазят позициите си, но висшите ръководители ще трябва да носят отговорност за действията си.

Сред планираните мерки е въвеждането на публични конкурси за заемане на длъжности, с което да се прекрати практиката на продължително назначаване на временни служители.

Студентите ще определят кандидатурата за президент

Саичич съобщи, че вече се обсъжда съставът на бъдещия кабинет. Преди това обаче трябва да приключи проверката на изборните резултати и да бъде конституиран новият парламент.

Целта е правителството да бъде сформирано възможно най-бързо, без това да води до прибързани решения.

Той отхвърли опасенията, че различията във възгледите на участниците в студентското движение могат да предизвикат разцепление. Според него общите приоритети, сред които равенството пред закона, назначаването според професионалните качества и независимостта на институциите, могат да обединят различните групи.

Идеологическите различия трябва да бъдат преодолявани чрез демократичен диалог, смята Саичич.

Той уточни, че самите студенти ще решат кой да бъде кандидатът на „Студентската листа“ за президент. Отношенията между бъдещото правителство и държавния глава пък трябва да се основават на конституционно определените правомощия на двете институции.

По думите му студентското движение вече разполага с подробна управленска програма, разработена с участието на повече от дузина експерти и обхващаща над 1200 страници.

Основните цели в нея са обновяване на държавните институции, по-голяма прозрачност и отчетност на управлението, като изпълнението на заложените мерки ще бъде проследявано чрез конкретни резултати.