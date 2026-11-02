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Черна гора търси подкрепа от Словения за преодоляване на споровете с Хърватия

Черна гора търси подкрепа от Словения за преодоляване на споровете с Хърватия
БТА

Подгорица настоява двустранните разногласия да бъдат решени чрез преговори

Президентът на Черна гора Яков Милатович заяви, че спорните въпроси между страната му и Хърватия трябва да бъдат разрешени чрез диалог и в съответствие с международното право. Това стана по време на среща със словенския президент Наташа Пирц Мусар, съобщи агенция МИНА.

По време на разговорите Словения потвърди подкрепата си за европейската интеграция на Черна гора и амбицията ѝ да стане следващият член на Европейския съюз.

Милатович изрази благодарност за последователната позиция на Любляна и готовността ѝ да сподели своя опит и да помогне на Подгорица по пътя към членството в европейската общност.

Двамата президенти обсъдиха и опита на Словения в преговорите за присъединяване към ЕС, както и възможностите за преодоляване на двустранните спорове, които могат да възникнат в този процес.

Особено внимание беше отделено на отношенията между Черна гора и Хърватия. Милатович и Пирц Мусар се обединиха около позицията, че нерешените въпроси трябва да бъдат уредени чрез преговори, при спазване на международното право и принципите на добросъседство. Според тях тези разногласия не бива да възпрепятстват европейската интеграция на Черна гора.

В изявлението на черногорското президентство беше посочен и примерът със Словения, която въпреки продължителния граничен спор с Хърватия не е използвала разногласията като средство за блокиране на присъединяването на съседната държава към Шенгенското пространство.

В средата на октомври Хърватия изпрати до страните членки на ЕС документ с осем условия, които Черна гора трябва да изпълни, преди да се присъедини към общността.

 
 
 

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