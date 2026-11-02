Във Варна Йотова печели срещу Гюров с 30 хил. гласа

В морската ни столица Варна двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят с 4% разлика срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. На първи тур те също са първи, но тогава разликата е 2 на сто.

Първи тур: 32,13% за Йотова срещу 30,35% за Гюров или 33 199 срещу 31 364 гласа за Гюров

Втори тур: 60,67% за Йотова срещу 36,02% за Гюров или 76 235 срещу 45 265 гласа

Разликата в броя на гласовете между двете гласувания показва, че на балотажа Йотова привлича голяма част от избиратели, които на първи тур са гласували за някоя от останалите двойки на вота.

"Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим". Това заяви Илияна Йотова в първото си изявление след балотажа.

"Искам да благодаря сърдечно на всички, които подкрепиха нашата двойка с г-н Кирил Вълчев. Искам да благодаря и тези, които не ни подкрепиха, защото ще чуем това, което ни казаха. Искам да благодаря на Прогресивна България. Г-н Радев, без вас нямаше да се справим", каза Йотова.

Тя благодари на БСП, Красимир Каракачанов, НДСВ и членовете на инициативния си комитет.

Според Йотова въпреки нападките срещу членовете на инициативния комитет никой от тях не се е отказал от подкрепата си.

"Водихме положителна кампания. От първия момент не си позволихме език на омразата и разделението за секунда да бъде част от нашата кампания. Говорихме за доходи, за мир, за предизвикателствата и днес хората разбраха нашето послание", заяви тя.

Йотова отправи критики и към кампанията на Андрей Гюров.

"Все още не мога да си обясня кой подведе г-н Гюров в тази нападателна кампания, която се проведе срещу нашата кандидат-президентска двойка", посочи тя.

Кирил Вълчев също благодари на избирателите, като подчерта историческото значение на избора на жена за президент на България.

Той отправи благодарност и към българите в чужбина, като заяви, че ще работи за приобщаването на младите хора и за създаването на условия българите да остават в родината си, а напусналите страната да се завръщат.