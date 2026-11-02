Илияна Йотова - категоричният победител в Пловдив

Двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев са категорични победители в Пловдив град и Пловдив област при 100% преброени протоколи. Интересна подробност обаче е, че на първи тур Йотова е втора в Града под тепетата като изостава с 7%. На 1 ноември обаче получава 3 на сто повече от Гюров.

Пловдив град - 52,05% за Йотова, или 49 307 гласа срещу 44,96% или 42 594 гласа за Гюров

Пловдив област - 66,39% за Йотова, 30,73% за Гюров или 46 323 срещу 21 441 гласа

"Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим". Това заяви Илияна Йотова в първото си изявление след балотажа.

"Искам да благодаря сърдечно на всички, които подкрепиха нашата двойка с г-н Кирил Вълчев. Искам да благодаря и тези, които не ни подкрепиха, защото ще чуем това, което ни казаха. Искам да благодаря на Прогресивна България. Г-н Радев, без вас нямаше да се справим", каза Йотова.

Тя благодари на БСП, Красимир Каракачанов, НДСВ и членовете на инициативния си комитет.

Според Йотова въпреки нападките срещу членовете на инициативния комитет никой от тях не се е отказал от подкрепата си.

"Водихме положителна кампания. От първия момент не си позволихме език на омразата и разделението за секунда да бъде част от нашата кампания. Говорихме за доходи, за мир, за предизвикателствата и днес хората разбраха нашето послание", заяви тя.

Йотова отправи критики и към кампанията на Андрей Гюров.

"Все още не мога да си обясня кой подведе г-н Гюров в тази нападателна кампания, която се проведе срещу нашата кандидат-президентска двойка", посочи тя.

Кирил Вълчев също благодари на избирателите, като подчерта историческото значение на избора на жена за президент на България.

Той отправи благодарност и към българите в чужбина, като заяви, че ще работи за приобщаването на младите хора и за създаването на условия българите да остават в родината си, а напусналите страната да се завръщат.