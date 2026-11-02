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Ювентус празнува 129 години с ценна победа над Наполи

Ювентус празнува 129 години с ценна победа над Наполи
АП/БТА

Алайбегович и Бога донесоха успеха с 2:0, а неаполитанците завършиха с човек по-малко

Ювентус победи Наполи с 2:0 в дербито от десетия кръг на Серия А и зарадва привържениците си навръх 129-ата годишнина от основаването на клуба. Две попадения през второто полувреме донесоха важните три точки на „старата госпожа“.

Керим Алайбегович откри резултата в 70-ата минута с прецизно изпълнение. Само пет минути по-късно Наполи остана с човек по-малко, след като Лука Марианучи получи червен картон.

Ювентус затвърди успеха си в 87-ата минута. Тогава Жереми Бога се разписа с удар от разстояние и оформи крайното 2:0.

С победата „бианконерите“ събраха 17 точки, изпревариха своя съперник и се изкачиха на седмо място във временното класиране. Наполи е осми с 14 пункта.

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