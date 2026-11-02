Божанов: „Прогресивна България“ вече носи цялата отговорност за управлението

Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ и народен представител, коментира изборните резултати с публикация във Facebook.

Той благодари на 745-те хиляди избиратели, подкрепили Гюров и Кандев, както и на всички граждани, участвали във вота, независимо от политическите си предпочитания. Според него резултатът е ясен и отразява волята на българските граждани, а цялата отговорност за следващите управленски решения вече е на „Прогресивна България“.

Божанов коментира и причините за победата на Илияна Йотова. Позовавайки се на екзитполовете, той отбелязва, че двамата кандидати са получили равен брой гласове от хората, които не са гласували на първия тур. Според него решаваща е била подкрепата на избиратели, които на първия тур са гласували за други кандидати, както и призивите на лидерите на популистките партии.

Като съществен фактор за резултата Божанов посочва и кампанията, основана на страх и внушения за въвличане на България във война и изпращане на български военнослужещи на фронта, както и за създаване на нови политически сглобки.

Според него тази стратегия може да е донесла гласове срещу Гюров, но е задълбочила разделението в обществото. Затова пред Илияна Йотова стои въпросът как ще изпълни ролята на обединител на нацията, след като кампанията ѝ е била съпътствана от подобни послания.