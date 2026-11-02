Руските медии за изборите: "Президент на мира - В България печели поддръжничка на диалога с Русия"

В България е избрана жена за президент, подкрепяща нормализирането на отношенията с Русия, пишат тази сутрин медии в Русия по повод балотажа на президентските избори, на които които победи кандидат-президентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев.

"В България за първи път е избрана жена за президент. Тя подкрепя нормализирането на отношенията с Русия" (газета.ру), "Президент на мира“: В България печели поддръжничка на диалога с Русия" (телевизия RTV I), "Действащата президентка на България, която подкрепя диалога с Москва, печели на втория тур на изборите" (цензор.нет). Това са някои от заглавията на руските медии по темата.

"Действащият президент на България Илияна Йотова печели втория тур на президентските избори, проведен на 1 ноември. Нейният съперник, бившият служебен министър-председател Андрей Гюров, призна поражението си и поздрави Йотова за победата. След официалното обявяване на окончателните резултати тя ще стане първата жена в историята на България, избрана за държавен глава на избори. Йотова се противопоставя на предоставянето на допълнителна военна помощ за Украйна и подкрепя нормализирането на отношенията с Русия", отбелязва газета.ру.

Изданието цитира Йотова, която благодари на избирателите и на министър-председателя на България Румен Радев, който подкрепи кандидатурата ѝ.

„Уважаеми господин Радев, без Вас нямаше да се справим. През последните дни беше налице пълна мобилизация. Вие нито за миг не се усъмнихте в подкрепата си към мен“, каза Илияна Йотова, отбелязва газета.ру.

Радев поздрави Йотова и нейния кандидат за вицепрезидент Кирил Вълчев, като определи резултатите от гласуването като свидетелство за подкрепа на стабилността. Поздравление изпрати и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Гюров, който призна поражението си, заяви следното:

„Приемаме резултатите такива, каквито ги виждаме, колкото и неочаквани да са разликите между екзитполовете и паралелното преброяване на гласовете. В крайна сметка така са гласували гражданите на България“, пише газета.ру.

Той заяви, че приключването на президентската кампания не освобождава опозицията от отговорност за случващото се в страната, и призова за обединяване на обществото около общи цели, отбелязва руското издание.

Йотова става първата жена, избрана за президент на България чрез пряк народен вот. Тя заема поста от 23 януари, когато нейният предшественик Румен Радев предсрочно се оттегли от поста, а Йотова, която в продължение на девет години бе негов вицепрезидент, пое поста на държавен глава до края на мандата. Сега тя получава собствен петгодишен мандат, отбелязва телевизия RTV I.

Първият тур на президентските избори в България се проведе на 25 октомври. Тогава Йотова също изпревари Гюров: за нея гласуваха 35,3% от избирателите, а за нейния опонент – 32,4%., отбелязват медиите.

Илияна Йотова е дългогодишна съратничка на бившия президент на България Румен Радев. Тя подкрепя членството на страната в Европейския съюз и НАТО, но същевременно се застъпва за преговори с Русия и е против предоставянето на военна помощ на Украйна, коментира цензор.нет.

По време на телевизионните дебати преди втория тур Гюров критикува Йотова за това, че не е пожелала открито да обвини Русия за нападенията срещу търговски кораби в Черно море, отбелязва изданието.

62-годишната Йотова е работила като журналистка и е била депутат в Европейския парламент. През 2016 и 2021 г. е избирана за вицепрезидент на България в тандем с Румен Радев, пише цензор.нет.

Тази година тя пое президентския пост след оставката на Радев, който се кандидатира на парламентарните избори, добавя изданието.