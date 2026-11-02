Световните агенции коментират резултатите от президентските избори в България

Световните информационни агенции коментират победата на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев на втория тур на президентските избори в България. Основните акценти в международните публикации са политическата ориентация на новия държавен глава, отношенията с Русия и Запада, войната в Украйна и ниската избирателна активност.

Германия

Германската агенция ДПА цитира прогнозите на социологическите агенции „Мяра“ и „Алфа Рисърч“, според които Йотова, подкрепена от управляващата лявоцентристка формация „Прогресивна България“, печели около 58% от гласовете. Нейният опонент Андрей Гюров, издигнат с подкрепата на либерално-консервативната опозиция, получава приблизително 39%.

Според ДПА резултатът означава, че президентската институция остава в ръцете на политик от левицата. Агенцията припомня, че преди това Йотова е била говорител и високопоставен представител на БСП.

Тя пое президентските правомощия през януари, след като Румен Радев подаде оставка, за да участва в предсрочните парламентарни избори. След победата на „Прогресивна България“ през април Радев застана начело на правителството.

ДПА отбелязва, че президентската надпревара в България, член на ЕС и НАТО, се е провела на фона на войната в Украйна. По време на кампанията Йотова неколкократно е призовавала за мирно споразумение чрез преговори с Русия и се е определяла като „президент на мира“. Тя заяви и готовност да разговаря с Владимир Путин, ако получи необходимия мандат от българските институции.

Преди да гласува, Йотова подчерта, че иска България да бъде „силна държава в силна Европа“, но същевременно да отстоява самостоятелна външна политика и националните си интереси.

Гюров, от своя страна, подкрепяше по-тясното сътрудничество със западните партньори и по-силната помощ за Украйна.

Германската агенция определя вота и като проверка за подкрепата към правителството на Румен Радев, което пое управлението през май в условията на обществено недоволство заради поскъпването на живота и горивата.

Въпреки победата на Йотова опозицията твърди, че резултатът отразява недоволството от управлението. ДПА цитира лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който критикува кабинета за липсата на достатъчно действия срещу проблемите с доходите, цените и влиянието на олигарсите. Той отбелязва, че подкрепата за Гюров на балотажа почти се е удвоила спрямо първия тур.

Според социологическите оценки избирателната активност е достигнала едва 29,1%. Макар да е по-висока спрямо предходната седмица, до урните са отишли по-малко от 2 милиона души от приблизително 6,5 милиона избиратели.

САЩ

Асошиейтед прес отбелязва, че Гюров, подкрепен от реформаторските и прозападните опозиционни сили, се очаква да получи около 38% от гласовете.

Агенцията съобщава, че той вече е признал поражението си, заявявайки, че резултатът отразява волята на българските граждани и трябва да бъде приет.

Според анализатори победата на Йотова запазва президентската институция в лагера на управляващото мнозинство. Това може да затрудни механизмите за взаимен контрол и ограничаване на властта между отделните държавни институции.

Франция

Франс прес поставя акцент върху разделението в българското общество и опасенията за сигурността заради инцидентите в Черно море.

Агенцията цитира социоложката Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“, според която Йотова е успяла да привлече избиратели с посланието си за мир на фона на опасенията от разрастване на войната в Украйна и атаките с дронове срещу търговски кораби.

Политологът Първан Симеонов също посочва, че ситуацията в Черно море е имала съществено значение за кампанията. Според него в крайна сметка привържениците на диалога са надделели по демографски и исторически причини.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вече поздрави Йотова в социалната мрежа Екс. Тя изрази очакване за продължаване на съвместната работа по въпросите на сигурността и отбраната, конкурентоспособността и енергийната независимост.

Франс прес припомня, че макар правомощията на президента да са предимно представителни, той има право на вето върху законите и е върховен главнокомандващ на въоръжените сили.

Агенцията цитира и мнението на университетския преподавател Илия Михайлов, според когото резултатите показват реалната подкрепа за тандема Радев-Йотова, макар това да не означава, че всички избиратели го подкрепят безрезервно.

„Различните политически лагери вече не разговарят помежду си и не се признават взаимно“, коментира той.

Великобритания

Ройтерс обръща внимание на президентските избори на фона на поредицата от атаки с дронове срещу търговски кораби в близост до българското Черноморие през последния месец.

Според агенцията инцидентите са предизвикали международни реакции и опасения от разширяване на конфликта между Русия и Украйна. Съобщава се за над 20 загинали моряци, а ударите са накарали българското правителство да потърси съдействие от съюзниците за укрепване на морската сигурност.

Ройтерс припомня и потъването на гръцки контейнеровоз в сряда, след като е бил поразен от морски дронове.

И Йотова, и Гюров осъдиха атаките и призоваха за прекратяване на войната чрез дипломатически усилия. Премиерът Румен Радев, който подкрепя Йотова, заяви, че последиците от ударите са в полза на Руската федерация.