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Тръмп обяви, че САЩ и Канада са близо до ново търговско споразумение

Тръмп обяви, че САЩ и Канада са близо до ново търговско споразумение
АР/БТА

Марк Карни определи разговорите като конструктивни, а преговорните екипи на двете страни ще продължат работата по параметрите на бъдещата договореност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон вече има „концепция“ за ново търговско споразумение с Канада. Изказването му идва след разговор с канадския премиер Марк Карни, посветен на бъдещето на икономическите отношения между двете страни, които в последните месеци са в търговски конфликт, съобщава Ройтерс.

Тръмп определи разговора като положителен и изрази увереност, че евентуалната сделка ще бъде изгодна за американската икономика и селскостопанския сектор.

„Говорих отново с него вчера и имаме концепция за сделка, която ще бъде чудесна за нашите фермери, чудесна за страната ни и всичко ще бъде наред“, заяви американският президент пред журналисти в щата Айова.

По-рано Карни също съобщи за конструктивен разговор с Тръмп. В публикация в социалната мрежа Екс канадският премиер посочи, че двамата са обсъдили възможните параметри на споразумение, което да носи ползи и за двете държави.

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