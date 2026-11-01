Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

Предаването на изборните протоколи от секционните избирателни комисии в 23-ти и 25-и многомандатен избирателен район в София приключи рекордно бързо след президентския балотаж.

В 23-ти район процедурата е отнела около три часа и половина, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Даниел Тунчев.

По думите му грешките в протоколите са били малко, като най-често е имало разменени страници. Неточностите са коригирани след сравнение с черновите на документите.

Основният проблем е бил транспортът на членовете на секционните комисии до зала "Арена София".

Тунчев посочи, че представители на секция в район "Триадица" са чакали около два часа за превоз. Според него затрудненията се дължат на струпването на голям брой комисии след края на изборния ден.

Председателят на РИК 25 Георги Ралев също отчете рекордно бързо приключване на процедурата.

"Когато нещата са тренирани седмица по-рано, на следващата е отиграна обстановката", коментира той.

Само в две секции от 25-и район се е наложило контролно преброяване, след като броят на машинните разписки не е съответствал на отчетените гласове.

Ралев подчерта, че секционните комисии са се справили с малко грешки, а организацията е била по-добра в сравнение с първия тур.

Предстои протоколите да бъдат сканирани от "Информационно обслужване" и предадени на Централната избирателна комисия.