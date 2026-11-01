Новини
Търси
Подкаст
Политика

Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София
ТАРАЛЕЖ

Секционните комисии от двата избирателни района предадоха протоколите си в зала "Арена София"

Предаването на изборните протоколи от секционните избирателни комисии в 23-ти и 25-и многомандатен избирателен район в София приключи рекордно бързо след президентския балотаж.

В 23-ти район процедурата е отнела около три часа и половина, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Даниел Тунчев.

По думите му грешките в протоколите са били малко, като най-често е имало разменени страници. Неточностите са коригирани след сравнение с черновите на документите.

Основният проблем е бил транспортът на членовете на секционните комисии до зала "Арена София".

Тунчев посочи, че представители на секция в район "Триадица" са чакали около два часа за превоз. Според него затрудненията се дължат на струпването на голям брой комисии след края на изборния ден.

Председателят на РИК 25 Георги Ралев също отчете рекордно бързо приключване на процедурата.

"Когато нещата са тренирани седмица по-рано, на следващата е отиграна обстановката", коментира той.

Само в две секции от 25-и район се е наложило контролно преброяване, след като броят на машинните разписки не е съответствал на отчетените гласове.

Ралев подчерта, че секционните комисии са се справили с малко грешки, а организацията е била по-добра в сравнение с първия тур.

Предстои протоколите да бъдат сканирани от "Информационно обслужване" и предадени на Централната избирателна комисия.

Още по темата

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

Водещи

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

  • Преди 47 минути
Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

  • Преди 54 минути
Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

  • Преди 1 час
ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

  • Преди 2 часа
Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 01.11.2026г.

Най-важното от спорта на 01.11.2026г.

  • Преди 2 часа
Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата трябва да получи точна посока

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата трябва да получи точна посока

  • Преди 3 часа
Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

  • Преди 3 часа
Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

  • Преди 3 часа
Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

  • Преди 3 часа
Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

  • Преди 3 часа
"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

  • Преди 3 часа