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ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%
БТА

С 39% втори остават Андрей Гюров и Георги Кандев

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели президентските избори с 57,94% на балотажа, показват данните към 23:00 часа на Централната избирателна комисия при обработени 17,39% СИК протоколи в РИК.

С 39% втори остават Андрей Гюров и Георги Кандев.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 3,05% от гласоподавателите.

Избирателната активност към 16 часа е 19,33%.

"Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим". Това заяви президентът Илияна Йотова, която говори по повод победата й на президентските избори след днешния балотаж. 

"Искам да благодаря сърдечно на всички, които подкрепиха нашата двойка с г-н Кирил Вълчев. Искам да благодаря и тези, които не ни подкрепиха, защото ще чуем това, което ни казаха. Искам да благодаря на Прогресивна България. Г-н Радев, без вас нямаше да се справим", каза Йотова.

Тя благодари на БСП, както и за подкрепата на Красимир Каракачанов, НДСВ. 

Тя благодари и на Инициативния комитет.

Слец цялата омраза, която се лееше срещу всички хора от Инцииативния комитет, никой не се отказа, посочи президентът.

"Водихме положителна кампания. От първия момент не си позволихме език на омразата и разделението за секунда да бъде част от нашата кампания. Говорихме за доходи, за мир, за предизвикателствата и днес хората разбраха нашето послание. Все още не мога да си обясня кой подведе г-н Гюров в тази нападателна кампания, която се проведе срещу нашата кандидат-президентска довйка. Хората днес повярваяха на друг тип политика - разговор и сътрудничедство", каза Йотова. 

Кирил Вълчев също благодари на избирателите, като посочи, че с тяхната подкрепа е станало възможно за първи път в България да има жена президент.

Той благодари и на българите в чужбина. 

Ще бъда още един гарант в президентството за България в Европа. Особено внимание ще обърна на младите хора, защото най-важното е да приобщим колкото се може повече хора за каузата на България. Трябва да направим така, че децата ни да останат в България, а тези, които заминаха, да се връщат, добави Вълчев.

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