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Без напрежение и забавяне: Изключително бързо приемат протоколите от балотажа

Без напрежение и забавяне: Изключително бързо приемат протоколите от балотажа
ТАРАЛЕЖ

Изборният процес след приключването на гласуването продължава с предаването и проверката на резултатите от секциите

Приемането на протоколите от балотажа на президентските избори протича изключително бързо и спокойно, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ. 

Представителите на секционните избирателни комисии предават изборните книжа без проблеми и напрежение, а обработката на резултатите върви в нормален ритъм.

Към момента процесът по отчитане на вота преминава без видими затруднения, като не се наблюдават струпвания и сериозни забавяния при приемането на протоколите. Изборният процес след приключването на гласуването продължава с предаването и проверката на резултатите от секциите.

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели на президентските избори с 58.2%.

Това показват резултатите от паралелното преброяване на 100% на агенция "Мяра".

С 38.6% втори остават Андрей Гюров и Георги Кандев.

Към 16:00 ч. избирателната активност в страната е 19,33%, съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова във връзка с втория тур на изборите за президент и вицепрезидент. 

Най-високата избирателна активност е в София, в 23-и избирателен район - 29,21%. Най-ниска е в Кърджали - 9,84%. В сравнение с първия тур избирателната активност към 16:00 часа е била 15,95%. Това са близо 3,5 пункта нагоре.

На първи тур избирателната активност към 16:00 ч. в страната беше 16,04%.

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