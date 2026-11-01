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Защо българите масово останаха далеч от урните? Анализ на резултатите от балотажа

Защо българите масово останаха далеч от урните? Анализ на резултатите от балотажа
БТА

По въпросите дискутираха социологът Андрей Райчев, политическият анализатор Мирослав Севлиевски, деканът на Юридическия факултет на Софийския университет проф. Даниел Вълчев, журналистът Йово Николов, политологът Даниел Смилов и доц. Димитър Ганев от агенция „Тренд“

По-ниската избирателна активност и политическите нагласи след президентския балотаж бяха сред основните теми в студиото на NOVA „Изборът на България: Йотова срещу Гюров“. По въпросите дискутираха социологът Андрей Райчев, политическият анализатор Мирослав Севлиевски, деканът на Юридическия факултет на Софийския университет проф. Даниел Вълчев, журналистът Йово Николов, политологът Даниел Смилов и доц. Димитър Ганев от агенция „Тренд“.

Участниците в разговора обърнаха внимание на ниската активност, въпреки че според част от тях на втория тур се наблюдава известна мобилизация на избирателите.

„Винаги вторият тур е бил с по-ниска избирателна активност. Това до голяма степен се дължи на връщането на интригата в мача след резултатите от първия тур. По данните от exit poll-а виждаме мобилизация сред редиците на „Прогресивна България“, коментира доц. Димитър Ганев.

Андрей Райчев също акцентира върху малкия брой гласували. Според него резултатите показват, че ниската активност не се дължи на прекалено голямо самочувствие на някоя от политическите сили, а отразява поведението на избирателите в настоящия момент.

„Въпросът, който ни вълнуваше, беше дали резултатът от ниската избирателна активност се дължи на прекалено високо самочувствие. Отговорът е не. По този начин гласува българският народ на този етап. Вторият тур фактически повтаря с известна активизация първия. Около 1,7 милиона души за президентски избори е много малко“, заяви социологът.

Политологът Даниел Смилов обърна внимание на промените в политическата обстановка. По думите му проевропейската опозиция вече не представлява потенциална коалиция, макар като численост да се е изравнила с „Прогресивна България“.

Проф. Даниел Вълчев също изрази притеснение от слабата избирателна активност. Според него при подобна ситуация партийните ядра имат по-голяма тежест върху крайния резултат.

„Не мисля, че има нова ситуация в страната. Доверието в един политик или партия не се прехвърля върху всеки друг“, коментира деканът на Юридическия факултет на СУ.

Мирослав Севлиевски посочи, че нагласите на избирателите са се променили в сравнение с пролетта. Той използва метафората за яйцата в една кошница, за да обясни защо според него гражданите не залагат изцяло на една политическа сила.

„Ниската избирателна активност сега обаче показва, че не си слагаме яйцата в една кошница. Думите „война“ и „мир“ не проработиха“, заяви политическият анализатор.

Журналистът Йово Николов определи ниската активност като най-впечатляващия факт от настоящите избори. Според него дори отчетеното увеличение спрямо първия тур не е достатъчно, за да достигне нивата от президентските избори през 2021 г., когато активността е била 31%.

Николов обърна внимание и на сближаването на резултатите между Илияна Йотова и Андрей Гюров, като го определи като знак за намаляване на доверието към премиера.

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