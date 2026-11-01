Асен Генов: Мъдрите избиратели отмъстиха за Герджиков, подкрепяйки Йотова

Журналистът Асен Генов коментира във Facebook предварителните резултати от президентския балотаж с публикация, в която споменава подкрепата за Илияна Йотова като своеобразно отмъщение за подрепата на Анастас Герджиков.

Той пише за „мъдрите избиратели“, сред които посочва ранни седесари и други „обикновени лузъри“.

Генов коментира и кандидатурата на Андрей Гюров, като отбелязва, че е можел да се сети да се кандидатира поне три-четири седмици по-рано. В публикацията си той засяга и хората, които седмици наред заявяват, че са отвратени от политическата ситуация, но в крайна сметка отново отиват да гласуват.

„Отвратителните пак са едно рамо напред. Едно. Но за дълго“, завършва публикацията си Асен Генов.