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Артета след триумфа на „Анфийлд“: Постигнахме нещо историческо

Артета след триумфа на „Анфийлд“: Постигнахме нещо историческо
АП/БТА

Мениджърът на Арсенал похвали духа на отбора след първата победа като гост на Ливърпул от 14 години

Микел Артета изрази гордост от представянето на Арсенал при победата с 1:0 над Ливърпул на „Анфийлд“. Мениджърът определи успеха като напълно заслужен и отличи начина, по който футболистите му са реагирали след отпадането от Купата на лигата четири дни по-рано.

„Изключително горд съм. Минаха 14 години - това е дълъг период. Не само заради победата, но и заради начина, по който я постигнахме, и духа, който показахме“, заяви Артета.

Победата беше първа за „артилеристите“ като гости на Ливърпул от 14 години. Единствения гол отбеляза Кай Хаверц, а успехът остави Арсенал еднолично на върха във Висшата лига с три точки преднина пред Манчестър Сити.

„Това е магическата страна на тази игра: тя може да те отведе в много тежки ситуации, но само четири дни по-късно имаш възможност да постигнеш нещо наистина историческо - и ние го направихме“, добави испанецът.

Артета призна, че двубоят на моменти е бил изтощителен, но според него гостите са създали достатъчно положения. Той похвали и начина, по който отборът му се е справил с бързите атаки на Ливърпул.

„Въпреки това успяхме да създадем шест или седем голови положения. Начинът, по който нашият отбор се справи с този стил на игра, беше фантастичен“, каза мениджърът.

„Победата е напълно заслужена, а начинът, по който я постигнахме, носи на играчите много похвали“, завърши Артета.

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