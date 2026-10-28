Отбор от четвърта лига елиминира Арсенал за Купата на лигата

Флийтууд Таун направи една от най-големите сензации в турнира за Купата на лигата, след като елиминира английския шампион Арсенал след изпълнения на дузпи. По ирония на съдбата това се случи на стадион „Хайбъри" (името на стария стадион на Арсенал; б.р.) край бреговете на Ирландско море пред малко над 5000 зрители.

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Експерименталният състав на Микел Артета разочарова с апатична игра, което улесни четвъртодивизионния Флийтууд. Двубоят започна с куриоз, защото още във 2-ата минута над терена се появи дрон и играта бе прекъсната. Срещата бе подновена след близо десетминутно изчакане. „Рибарите" поведоха в 21-ата минута, когато Аарън Лупало-Би матира резервния вратар Илан Мелие.

На почивката Микел Артета потърси промяна, пускайки в игра капитана Мартин Йодегор и Бен Уайт, като същевременно смени тактическата постройка към трима централни бранители. Рокадите дадоха импулс и в 50-ата минута равенството бе възстановено от Виктор Йокереш.

До края на редовното време „артилеристите" пропуснаха няколко шанса за пълен обрат и в крайна сметка бяха наказани. Всички футболисти на Флийтууд бяха точни при дузпите, а вратарят Джей Линч се превърна в герой, след като спаси удара от бялата точка на Бруно Гимараеш.

Арсенал се превърна в първият английски шампион, който отпада за Купата на лигата от четвъртодивизионен съперник. За последно „артилеристите" загубиха от толкова скромен съперник в турнира през 2012 година срещу Брадфорд, също след дузпи.