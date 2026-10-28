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Франция изпрати самолет за морско наблюдение в Румъния заради рисковете в Черно море

Франция изпрати самолет за морско наблюдение в Румъния заради рисковете в Черно море
АР/БТА

Мисията цели да установява заплахи за корабоплаването и да подобри защитата на енергийните обекти в региона

Франция разположи временно самолет за морско наблюдение в Румъния, който ще подпомага откриването на рискове за корабоплаването и защитата на критичната енергийна инфраструктура в Черно море. Това съобщи румънското Министерство на националната отбрана, цитирано от Ройтерс.

През последните три седмици най-малко осем товарни кораба са били засегнати в района край бреговете на Румъния и България. По наличната информация около 34 моряци са загинали или са обявени за изчезнали.

По-рано този месец румънски пилоти на изтребители F-16 свалиха два руски дрона над териториалните води на страната. На този фон НАТО обяви, че ще засили присъствието си в Черно море чрез допълнителни самолети за морско патрулиране, радарни системи и безпилотни апарати.

На 18 октомври Франция изпрати самолета за морско патрулиране „Атлантик 2“ във военновъздушна база в Румъния. Предвижда се той да изпълнява разузнавателни и наблюдателни мисии над западната част на Черно море до 6 ноември.

Според румънското министерство задачата на самолета е да установява потенциални заплахи за корабоплаването и да подпомага защитата на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния.

Мисията е част от по-широките мерки за сигурност, предприети от НАТО и френските военноморски сили в координация с румънските въоръжени сили. Румънските военноморски сили са увеличили патрулите с кораби, хеликоптери и дронове.

Освен това те предоставят актуална информация за рисковете в морето и препоръчителните маршрути за плаване.

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