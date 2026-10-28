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Майката на починалото дете в "Пирогов": Към два часа чакахме на носилка пред кабинета

Майката на починалото дете в "Пирогов": Към два часа чакахме на носилка пред кабинета
Снимка: БТА

Имало много хора, лекар им казал да си чакат реда

10-годишният Росен пада от трактор по гръб в Етрополе. Родителите веднага транспортират детето в местната болница. Лекарите там го преглеждат, но нямат притеснения за счупвания. Въпреки това решават детето да бъде закарано в „Пирогов“, където да се потвърди, че няма повод за притеснение. Подават сигнал към спешната болница в София. Пристигат в болницата в 12:53 часа, а детето е контактно и стабилно.

Родителите на починалото дете разказаха в ефира на Нова телевизия, че в „Пирогов“ са чакали дълго време синът им да бъде прегледан. „Нямаше доктор, който да ни поеме. Пред 204-ти кабинет чакахме два часа. Много хора имаше пред нас, а само ние бяхме с носилка по спешност. Чукаме на доктора, а той казва: „Нищо не мога да направя, чакате си реда“, разказа майката Лазарина.

Според майката дори след продължителното чакане имало неяснота къде точно трябва да бъде прегледан синът ѝ.Впоследствие не можаха да се разберат къде да вкарат детето ми. През това това беше получило кръвоизлив в стомаха“, твърди тя.

След преглед в травматологията е насочен към шокова зала, а оттам - към операционната. Родителите разказват, че не знаят каква точно интервенция е била предприета и какво се е случило по време на нея. „Не знаем. Никой нищо не ни казва до ден-днешен. Даже се съмняваме, че е опериран“, споделят двамата.

Докато е в операционната, семейството получава обаждане, което преобръща живота му. „Казаха ми: „Случи се нещо лошо“. Попитах доктора: „Как е детето, живо ли е?“. Отговори ми: „За съжаление, почина“, разказва майката.

Впоследствие родителите научават, че детето е имало тежка кръвозагуба и разкъсана артерия. Те поставят въпроса дали в операционната е присъствал съдов хирург и смятат, че липсата на такъв специалист е възможен пропуск при лечението.

От „Пирогов“ заявиха, че медицинските екипи са направили всичко възможно за спасяването на детето. Междувременно Министерството на здравеопазването извършва проверка на обстоятелствата около смъртта на 10-годишното дете. Паралелно се води и разследване.

Родителите очакват резултатите от назначената аутопсия, които трябва да помогнат за изясняване на причините за фаталния изход. Те настояват да разберат дали на сина им е била оказана навременна и адекватна медицинска помощ и какво точно се е случило в последните часове от живота му.

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