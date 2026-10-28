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Криминален психолог: Убиецът на Евгения не може да бъде поправен или превъзпитан

Криминален психолог: Убиецът на Евгения не може да бъде поправен или превъзпитан
BTV

Велинa Владимирова разкритикува съдебното решение, като предупреди, че процесуалните грешки подкопават доверието в правосъдието

Криминалният психолог Велина Владимирова изрази мнение, че Орлин Владимиров, осъден на 20 години затвор за убийството на съпругата си Евгения, няма как да промени поведението си или да бъде превъзпитан. В сутрешния блок на bTV тя постави под съмнение и възможността той да излежи цялата си присъда.

По думите на Владимирова по време на съдебния процес Орлин Владимиров е разказал подробно как е следял съпругата си, включително къде ходи и с кого се среща. За тази цел той инсталирал на телефона ѝ софтуер за проследяване, без тя да знае.

Психологът разкритикува решението на съда да наложи 20-годишна присъда вместо доживотен затвор. Според нея промяната при човек с подобен профил би изисквала продължителна работа и множество терапевтични интервенции.

Владимирова заяви още, че допуснати в хода на делото процесуални грешки са повлияли върху крайния резултат. Тя посочи, че макар подсъдимият да е признал пред магистратите подробности за извършеното престъпление, съдебното решение се основава на доказателствата, които са били надлежно установени и приети по делото.

„Цитираните процесуални грешки в по-голямата си част водят именно до подобни присъди, които отварят бездни между обществото и правораздаването у нас“, коментира криминалният психолог. По думите ѝ е необходимо всички институции, ангажирани с разследването и правораздаването, да работят отговорно и професионално.

Владимирова подчерта значението на координацията между полицията, прокуратурата и съда. Според нея липсата на доверие в институциите е сериозен проблем, който се задълбочава, когато обществото възприема съдебните решения като несправедливи.

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