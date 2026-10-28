Ицо Хазарта: Питаме ЕК може ли със заповед на правителството да ни изтрият страниците във ФБ
Той запита Илияна Йотова трият ли профили, критични към управляващите
Ще ви изтрият ли страницата по заповед на сегашното българско правителство, ако не им харесва какво казвате за тях? Или ако не им харесва какво ги питате? С колегите Никола Минчев и Радан Кънев изпратихме този писмен въпрос и към Европейската комисия.
Това обяви евродепутатът Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, в свое видео, на което задава въпроси по темата директно на президента Илияна Йотова. Той засегна казуса с изтритите през дните около изборите български сатирични Фейсбук страници, критикуващи властта.
"Здравейте, г-жо Йотова. Аз съм Христо Петров и съм български евродепутат. Понеже разбрах, че сте отказала интервю на CNN, бих искал да Ви задам един въпрос тук. Трият ли се по заповед на сегашното българско правителство страници и профили от социалните мрежи? Страници и профили, които са критични към Вас и към сегашното българско правителство?", попита Петров.