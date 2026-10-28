Всеки трети млад човек в Северна Македония не вижда бъдещето си в страната

Значителна част от младежите в Северна Македония не вярват, че могат да изградят желаното бъдеще в родината си. Недоверието в институциите, ограничените възможности за професионална реализация и разочарованието от политическата среда подтикват все повече млади хора да търсят перспективи в чужбина. На този фон успехът на студентското движение в Сърбия поставя въпроса дали и в Северна Македония младото поколение ще се обедини около искания за промяна.

Все повече младежи не виждат перспектива у дома

Проучването „Пулсът на демокрацията: Поколение Z в Западните Балкани“, публикувано през март 2026 г., показва, че 33,9% от младите хора в Северна Македония не виждат бъдещето си в страната. За сравнение, в Сърбия този дял е 22,5%.

Тези резултати очертават сериозно предизвикателство пред Северна Македония. За много млади хора заминаването в чужбина е начин да получат по-добро образование, да намерят по-добре платена работа и да имат по-голяма сигурност за бъдещето си.

Причините за емиграцията не се изчерпват с икономическите затруднения. Сред факторите са и разочарованието от институциите, усещането за ограничени възможности за развитие и убеждението, че личните контакти и политическите връзки понякога имат по-голямо значение от професионалните качества.

Когато младите хора не вярват, че могат да постигнат успех със знанията и уменията си, решението да напуснат страната може да изглежда по-привлекателно от опита да променят съществуващата система.

Младежките политики не дават достатъчно увереност

В Северна Македония през годините са обявявани различни мерки за подкрепа на младежката заетост, студентите и професионалното развитие. Въпреки това значителният дял на младите хора, които не виждат бъдещето си в страната, показва, че проблемът остава нерешен.

Достъпът до качествено образование, възможностите за работа след дипломирането, размерът на заплащането и цените на жилищата са сред факторите, които влияят върху решенията на младото поколение.

За завършилите университети младежи перспективата да останат в страната зависи не само от наличието на работни места, но и от възможността да се развиват професионално, да получават адекватно възнаграждение и да постигнат финансова независимост.

Затова предизвикателството пред властите не е единствено да увеличат подкрепата за младите хора, а да създадат условия, при които те да виждат реална перспектива за развитие в Северна Македония.