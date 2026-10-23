Мицкоски с нов план: иска ЕС да се произнесе за малцинствата преди конституционните промени

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски предложи нова последователност от стъпки за деблокиране на преговорите за членство на страната в Европейския съюз. Идеята му е Планът за действие за защита на правата на малцинствата да бъде съгласуван с всичките 27 държави членки, преди да започнат разговори за промени в Конституцията. Предложението беше представено след срещата на върха на Берлинския процес в Черна гора, на която европейските лидери обсъдиха ускоряването на интеграцията на Западните Балкани и необходимостта двустранните спорове да не възпрепятстват разширяването на ЕС.

Мицкоски представи инициативата като опит за осигуряване на по-голяма предвидимост в преговорния процес. Най-чувствителният въпрос за Скопие остава конституционната промяна, с която българите трябва да бъдат включени сред общностите, посочени в основния закон на страната. Премиерът заявява, че правителството продължава да се стреми към членство в ЕС, но иска по-ясни гаранции за следващите етапи от процеса.

Планът за малцинствата се превръща в ключов въпрос

Основният акцент в предложението на Мицкоски е върху предварителното съгласуване на Плана за действие за защита на правата на лицата, принадлежащи към малцинства и общности. Според премиера едва след като документът получи подкрепата на всички държави членки, трябва да се пристъпи към обсъждане на конституционните промени.

По-рано Мицкоски заяви, че проектът на плана е бил подготвен със съдействието на експерт, нает чрез Европейската комисия, и че 26 държави членки нямат възражения, докато една е изразила резерви.

Това твърдение отразява позицията на правителството в Скопие и не представлява официално решение на институциите на ЕС. През април българското Министерство на външните работи обяви, че има забележки по проектодокумента и настоя за по-ефективни механизми за защита на правата на българската общност в Северна Македония. София разглежда плана като част от по-широкия пакет от условия, договорени през 2022 г.

По този начин документът придобива все по-голямо политическо значение. За правителството на Мицкоски въпросът е дали Северна Македония може да получи по-голяма яснота за следващите етапи на присъединяване, преди да предприеме конституционните промени, които са условие за напредък в преговорите.

Предложението обаче не означава, че ЕС вече е приел нова последователност от стъпки. В действащата преговорна рамка конституционните изменения остават необходимо условие за преминаване към следващия етап. В последните си документи за разширяването Европейската комисия продължава да подчертава необходимостта Северна Македония да изпълни поетите ангажименти, включително тези, свързани с клъстера „Основи“ и Плана за действие за малцинствата.

Разликата между позициите е съществена: Скопие настоява за предварителна политическа сигурност, докато Брюксел се придържа към вече договорените условия. Северна Македония също така призовава ЕС да участва по-активно в диалога със София, вместо решаването на спорните въпроси да зависи предимно от двустранните отношения.

Посланията от срещата на върха в Черна гора

Изявлението на Мицкоски дойде след срещата на върха на Берлинския процес в Милочер, близо до Будва, с която приключи годишното председателство на Черна гора. Форумът събра лидерите на шестте държави от Западните Балкани, европейски представители и германския канцлер Фридрих Мерц.

Обсъжданията се проведоха на фона на засиления интерес към разширяването на ЕС, разглеждано и като фактор за сигурността и геополитическата стабилност в Европа.

Мерц подчерта значението на присъединяването на Западните Балкани за ролята на Европейския съюз като геополитически фактор. Австрийският канцлер Кристиан Щокер, според съобщения от срещата, също заяви, че двустранните въпроси не трябва да блокират процеса на присъединяване.

Тези послания са важни за Северна Македония, но сами по себе си не променят официалните условия за членство. Всяка страна кандидатка продължава да трябва да изпълнява конкретните изисквания, заложени в собствената ѝ преговорна рамка.

В срещата участва и еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Европейската комисия посочи, че посещението ѝ в Черна гора е свързано с процеса на разширяване и напредъка на страните кандидатки.