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След две нападения в училища: Президентът на Румъния поиска спешни мерки за сигурност

След две нападения в училища: Президентът на Румъния поиска спешни мерки за сигурност
АП/БТА

Никушор Дан настоя за по-добра защита на учениците, психологическа подкрепа и ограничаване на рисковете в интернет

Румънският президент Никушор Дан призова правителството да предприеме мерки за гарантиране на сигурността на децата в училищата и в интернет след две нападения с хладно оръжие в рамките на по-малко от седмица, съобщава Ройтерс.

Повод за реакцията му стана поредният инцидент в четвъртък, когато 15-годишен ученик нападна с мачете двама свои съученици в тоалетната на гимназия в град Питещ. Единият пострадал беше откаран в болница, а другият получи по-леки наранявания.

Само три дни по-рано, в понеделник, 13-годишно момче рани с нож учителка и друг ученик в училище в град Бистрица. Според местни медии малко преди нападението момчето е публикувало съобщение в социалните мрежи, свързано с намеренията му.

"Два сигнала, които не можем повече да си позволим да пренебрегваме", написа президентът Никушор Дан в социалната мрежа X.

Държавният глава подчерта, че училищната сигурност не трябва да се ограничава единствено до физическата защита на учебните заведения.

"Нуждаем се от по-сигурни училища, подготвени за намеса учители, реален достъп до психологическа подкрепа, но и мерки за защита на малолетните при използването на онлайн пространството", заяви Дан.

Очаква се в петък румънското правителство да проведе заседание, на което ще бъдат обсъдени конкретни мерки за подобряване на сигурността в училищата.

Случаите в Румъния идват на фона на поредица от нападения в европейски училища през тази година, включително в Полша, Франция и Швеция.

Според Ройтерс при някои от тези инциденти властите са посочили влиянието на социалните мрежи и онлайн общности, които възхваляват насилието, като възможен фактор за радикализирането на млади хора.

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