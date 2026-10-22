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15-годишен нападна с мачете двама съученици в Румъния

15-годишен нападна с мачете двама съученици в Румъния
БТА

Това е второ нападение с хладно оръжие в румънско училище в рамките на няколко дни

15-годишен ученик нападна с мачете двама свои съученици в гимназия в румънския град Питещ. Инцидентът е станал в четвъртък, 22 октомври, само няколко дни след друго нападение с нож в училище в страната, съобщава NOVA.

От Инспектората за извънредни ситуации в окръг Арджеш уточниха, че единият пострадал е получил рана на ръката и е транспортиран до болница. Другият ученик е с по-леки наранявания и е отказал хоспитализация.

По първоначална информация нападението е свързано с по-стар конфликт между учениците. Предполага се, че 15-годишният извършител е бил обект на обидни шеги от страна на свои връстници, а действията му са били продиктувани от желание за отмъщение.

Полицията в окръг Арджеш е задържала нападателя. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Случаят идва само три дни след друго тежко нападение в румънско училище. В понеделник, 19 октомври, 13-годишен ученик рани с нож учителка и 12-годишно дете в град Бистрица, Северна Румъния.

Според информацията преди нападението момчето е публикувало видео в социалните мрежи, в което твърди, че е планирало действията си в продължение на осем месеца.

Двата инцидента в рамките на една седмица поставят въпроса за сигурността в румънските училища и необходимостта от навременно разпознаване на конфликти и агресия сред учениците.

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