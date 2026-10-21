Иззеха 55 кг канабис от камион, влязъл в страната от Румъния

Близо 55 кг канабис са открити в товарен автомобил, влязъл от Румъния през граничния преход Видин – Калафат.

Наркотичното растение е установено при съвместна проверка на митнически и гранични служители, съобщава Агенция „Митници“.

При осъществяване на компенсиращи мерки вчера граничен полицейски наряд спрял за проверка товарния автомобил в землището на видинското село Ружинци.

Камионът е управляван от 35-годишен мъж от Видин, влязъл в страната от Румъния същия ден. Превозното средство било отклонено за щателна митническа проверка в Митническо бюро – Видин. Зад превозваната стока, в дъното на камиона откъм шофьорската кабина, митническите служители открили тайник. След отстраняване на гредите в него инспекторите намерили 54,670 кг суха тревиста маса, която при полеви наркотест реагирала на канабис.

Шофьорът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.