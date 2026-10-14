Иззеха 220 кг марихуана от камион на „Капитан Андреево“

Общо 196 пакета с 221,730 кг марихуана на стойност 1 813 899 евро откриха митничари от отдел „Борба с наркотрафика“ на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната към Турция, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция „Митници“ в Свиленград.

По случая от 12 октомври прокуратурата привлече като обвиняем шофьорът на автомобила, украински гражданин, посочиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Наркотрафикът е разкрит половин час преди полунощ в понеделник, когато на пункта пристига влекач с полуремарке с украинска регистрация. Шофьорът – украински гражданин, декларирал, че превозва дървен материал от иглолистна дървесина от Украйна през Румъния и България за Турция. По метода „анализ на риска“ превозното средство е селектирано за проверка с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение.

При последвалия физически контрол митническите служители открили сред декларираната стока сакове, пълни с прозрачни полиетиленови пакети със суха зелена тревиста маса. Установено е с полеви тест, че пакетите съдържат марихуана и са с общо бруто тегло 221,730 кг, възлизаща на стойност 1 813 899 евро по цени за нуждите на съдебната система, информира БТА.

По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемият е задържан за срок от 72 часа, уточниха от държавното обвинение.