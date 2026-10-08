Полицията осуети сделка за 9 кг марихуана за 70 000 евро в София

Столичната полиция е осуетила сделка за близо 9 килограма марихуана на стойност около 70 000 евро. При операцията са задържани четирима мъже на възраст между 25 и 32 години, като двама от тях са братя от град Елена.

Според разследващите групата е била наблюдавана в продължение на около два месеца заради данни, че периодично доставя и разпространява значителни количества наркотични вещества в София и други части на страната. Един от задържаните вече е осъждан за разпространение на марихуана.

"В продължение на два месеца сектор "Наркотици" към отдел "Криминална" провежда разследване, при което на 6-и се осуети сделката и се предотврати по-нататъшното разпространение на територията на страната", заяви старши комисар Димитър Андонов, заместник-директор на ГДНП.

Четиримата са привлечени като обвиняеми и са задържани за срок до 72 часа.

От полицията коментираха и разпространението на фентанил. По данни на сектор "Наркотици" след мащабната операция през август в столичния квартал "Факултета" разпространението му вече е по-децентрализирано.

"Малки групи хора се опитват по всякакви начини да се снабдяват с този наркотик и да го пласират. Нашите наблюдения са, че към момента разпространението се извършва с по-малки количества", каза главен инспектор Калин Рачев, началник на сектор "Наркотици" в ГДНП.

Предстои Софийският градски съд да разгледа мярката за неотклонение и на жена, задържана с 80 грама фентанил.

От сектор "Наркотици" планират срещи с колегите си в страната заради разпространението на веществото извън София. По данни, представени от полицията, Пловдив е сред най-засегнатите градове по отношение на смъртни случаи, свързвани с фентанил.