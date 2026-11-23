Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) предупреждава шофьорите за повишен риск от заледявания по републиканската пътна мрежа заради очакваното рязко застудяване от днес, 23 ноември.

Според метеорологичните прогнози се очакват валежи от дъжд, придружени от понижение на температурите, които в сутрешните часове на места ще бъдат отрицателни. Това създава предпоставки за образуване на лед върху пътните настилки.

От АПИ призовават водачите да подготвят автомобилите си за движение при зимни условия и да потеглят с подходящи гуми.

Пътната агенция напомня, че шофьорите трябва да съобразяват скоростта си с метеорологичните условия и състоянието на пътната настилка, както и да поддържат безопасна дистанция от останалите превозни средства.

От средата на ноември републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и актуалната пътна обстановка, за да организират своевременно необходимите дейности по обработка на настилките.

С приоритет се обработват планинските проходи и пътните участъци във високопланинските райони, където рискът от заледявания е по-висок.

Целта на зимното поддържане е да се осигури безопасното преминаване на автомобилите и да се ограничат затрудненията в движението при неблагоприятни метеорологични условия.

Междувременно днес Столичната община ще представи на брифинг подготовката на София за предстоящия зимен сезон.

От АПИ отново призовават шофьорите да бъдат внимателни при пътуване, особено в ранните сутрешни часове, когато ниските температури създават условия за заледяване на пътните настилки.