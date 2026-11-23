Жители на Плевен сигнализират за проблеми при възстановяването на улици и тротоари след ремонтите по ВиК мрежата в града. По думите им на места настилките са неравни, тротоарните плочки липсват или са заменени с груби замазки, а отделни участъци отново се разкопават след приключване на строителни дейности.

Сред най-проблемните зони са улиците „Шипка“ и „Сан Стефано“, където се ремонтира участък с дължина около 800 метра, водещ към един от големите паркове в града.

ВиК ремонтите в Плевен бяха ускорени след тежката водна криза през лятото на 2025 г., когато градът и околните населени места бяха изправени пред сериозен недостиг на вода.

Ремонтът на „Шипка“ и „Сан Стефано“ първоначално е трябвало да приключи в рамките на шест месеца – от март до септември. Впоследствие срокът е удължен първо до октомври, а след това и до ноември. Според анекса към договора възстановяването на улица „Сан Стефано“ трябва да приключи до 7 декември, докато организацията на движението в участъка е била предвидена до 30 ноември.

Продължителните ремонтни дейности създават сериозни неудобства за живеещите в района. Те посочват, че затрудненията са особено големи за пешеходците и децата, които ежедневно преминават през зоната на път за училище.

Един от основните въпроси на хората е дали основата под новата пътна настилка е достатъчно добре уплътнена. Жители разказват, че при подготовката за асфалтиране техника е започнала да потъва в настилката. Според тях на места вече подготвени и трамбовани участъци отново са били разкопани, за да бъдат подменени шахти. Поставят се въпроси и относно начина, по който се полагат новите водопроводни тръби. Според граждани при част от дейностите тръбите се спускат с багери, което поражда опасения за качеството на изпълнението и евентуални бъдещи аварии.

Недоволството не е само заради пътната настилка. Жители сигнализират за липсващи тротоарни плочки и неравни участъци, които според тях не осигуряват нормални условия за придвижване.

От общината обаче уточняват, че цялостното възстановяване на тротоарите не е включено в проекта за ремонта на улиците „Шипка“ и „Сан Стефано“. Проектът е изготвен през ⁨2021–2022⁩ г. по поръчка на ВиК дружеството и впоследствие е предоставен на общината. Според администрацията в него не са заложени редица дейности, включително цялостното възстановяване на тротоарните настилки.

От Община Плевен посочват, че строителните дейности се следят от строителен надзор. От администрацията признават, че са установявани проблеми и заявяват, че изпълнителят е бил предупреждаван за нарушения.

При установяване на несъответствия ще бъдат налагани санкции, уверяват от общината. Поставен е и въпросът за безопасността в района.

Общински съветник изрази притеснение от организацията на движението и обезопасяването на строителната зона за автомобили и пешеходци. По думите му преди около три седмици в района е станал и тежък пътен инцидент със загинал човек.

На този фон жителите настояват ремонтът да бъде завършен качествено, а не просто в рамките на поредния удължен срок. Основното им опасение е, че ако възстановяването на улиците и ВиК инфраструктурата бъде извършено с компромиси, проблемите могат да се появят отново, което ще означава нови разходи и поредни ремонти за града.