Слабо земетресение с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин, 23 ноември, в района на Смолян.

Трусът е засечен в 04:02 часа, като епицентърът му се намира на около 8,1 километра североизточно от Смолян и на приблизително 166 километра от София.

Земетресението е било с ниска сила и към момента няма данни да е усетено от жителите на района.

Няма информация за нанесени материални щети или други последствия.