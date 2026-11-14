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Земетресение с магнитуд 3,2 разтърси Смолянско, жители излязоха на улицата

Земетресение с магнитуд 3,2 разтърси Смолянско, жители излязоха на улицата
БТА

Трусът е усетен най-силно в селата Виево и Кутела, където хората съобщават за две последователни разлюлявания

Земетресение с магнитуд 3,2 е регистрирано на територията на община Смолян. Епицентърът е между селата Виево и Кутела, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е усетен и в град Смолян, като най-силно разлюляване съобщават жителите на населените места в близост до епицентъра.

Кметът на село Виево Венко Палчев съобщи пред БТА, че местните жители са усетили два труса през интервал от около десет минути. Първият е бил по-слаб, а вторият - значително по-силен. По думите му земетресението е било с хоризонтално движение.

Засега няма постъпили сигнали за материални щети. Палчев допълни, че преди около две-три седмици в селото също е бил усетен слаб земен трус.

В съседното село Кутела земетресението е предизвикало сериозно безпокойство сред жителите, които са напуснали домовете си и са излезли на улицата.

"Беше много сериозно. На два пъти ни удари земетресение. Хората са уплашени", разказа кметът на Кутела Севдалина Маркова.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.

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